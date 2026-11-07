De l'online al carrer: dues marques de joves emprenedores obren a l'antiga botiga de K'prichos

L’antic local de K’prichos, a Sabadell, torna a tenir les portes obertes amb una nova proposta comercial. Les marques Mon Mart i Down Under s’han unit per compartir botiga en un projecte impulsat per tres joves emprenedores: Marta Montoro, al capdavant de MonMart, una botiga de bijuteria, i les germanes Nona i Clara Pérez, responsables de la marca de roba Down Under. Després d’uns anys venent principalment a través d’internet i participant en markets i pop-ups, han fet el salt al comerç físic amb un espai compartit que combina les dues marques.
Després d'una pop-up a Terrassa que va funcionar especialment bé, van decidir iniciar un projecte juntes. Els seus productes es complementaven i compartien bona part del públic, sense fer-se la competència. "Volíem recuperar el contacte directe amb els clients, assessorar-los i donar a conèixer de primera mà la feina que hi ha darrere de cada projecte", exposa Montoro, que sosté que la prelidecció per la venda tradicional torna a repuntar.
L'elecció de Sabadell tampoc no va ser casual. La fundadora de Mon Mart havia viscut un temps a Barcelona i, quan tornava, s'adonava dels canvis que experimentava la nostra fisonomia comercial. "Cada cop que venia em sorprenia la la quantitat de gent que obria negocis i les noves propostes. Crec que Sabadell està creixent i que el comerç també", sosté. La decisió suposa anar a contracorrent d'una tendència que ha portat molts negocis a traslladar la seva activitat a internet. Elles, en canvi, han fet el camí invers.
"L'online continua sent una realitat, però hi ha molta competència i la gent encara vol veure el producte, tocar-lo, provar-lo i saber qui hi ha al darrere de cada projecte", explica Nona Pérez. Les experiències als mercats els havien confirmat que el tracte presencial funcionava i que hi havia interès per conèixer les marques més enllà de la pantalla. Compartir l'espai també els ha permès afrontar els costos que implica obrir un establiment. "Les despeses de tenir botiga són immenses. Si no ho haguéssim compartit, potser no ens haurien sortit els números", exposen Nona i Clara Pérez.
Mon Mart va néixer fa aproximadament deu anys com una afició de Marta Montoro. Mentre estudiava a la universitat i treballava, dedicava el temps lliure a fer collarets i altres peces artesanals. El projecte va anar creixent a poc a poc, fins que finalment va decidir apostar professionalment per allò que fins aleshores havia estat un hobby. "Vaig tornar amb totes les ganes d'intentar viure d'això, que sempre havia estat el meu hobby", recorda. Ara fa gairebé quatre anys que s'hi dedica professionalment. Tot i això, fer el salt a una botiga física era un repte que li feia respecte, especialment perquè fins ara havia gestionat el projecte pràcticament sola. La unió amb les germanes Pérez li ha donat l'empenta per fer realitat una idea que feia temps que tenia al cap.
En el cas de Down Under, el projecte va néixer fa gairebé cinc anys de la mà de les dues germanes. Després de viure prop de tres anys a Austràlia, la Clara va tornar en un moment en què totes dues es trobaven en una etapa de canvi i tenien ganes de començar un projecte plegades. L'experiència australiana va dotar d'identitat la marca –i també el nom: down under és l'expressió col·loquial per a referir-se a Austràlia–, amb peces amb patrons més oversize, colors vius i una manera de vestir relaxada i informal. Des dels inicis, Down Under ha combinat la venda en línia amb la participació en mercats, una fórmula que han mantingut fins a l'obertura del nou establiment. En el cas de MonMart, el contacte presencial també permet donar sortida a peces artesanals úniques o de petites sèries que no sempre tenen cabuda a la web.
Les tres emprenedores són conscients del risc que comporta obrir un negoci en un moment en què els costos d'un establiment físic són elevats. "Hi ha gent que ens diu que és mal moment per a obrir, que el comerç està tocat... Però nosaltres venim de zero i no tenim amb què comparar-ho. Simplement hi apostem", assenyalen. Una manera d'entendre l'emprenedoria que les ha portat a compartir local, experiències i clientela, i que també exemplifica el relleu que viu el comerç de Sabadell, on establiments amb una llarga trajectòria deixen pas a nous projectes impulsats per una generació jove d'emprenedors.