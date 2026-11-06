La casa Taulé torna a estar en venda set anys després de canviar de mans per la desaparició de l’Aliança Francesa. I, alhora, el projecte que té llogada aquesta finca del carrer de Sant Joan, 35, l’Arteneu, preveu deixar aquesta ubicació i traslladar-se a un altre indret el curs vinent per desprendre’s d’una renda de lloguer que comença a ser inviable per a l’entitat, que és una associació sense ànim de lucre dedicada a oferir activitats com arts plàstiques, dansa, música creativa i teatre per a infants i joves amb necessitats educatives especials.
El tancament definitiu de l’Aliança Francesa va comportar la venda de l’immoble, protegit, a finals d’abril de 2019 per saldar una part “molt important” del deute que arrossegava aquesta entitat cultural que va desaparèixer a finals de 2018. La nova propietat va adquirir la casa per uns 650.000 euros, segons va saber el Diari. Després de dos anys tancada i passat un període d’obres de rehabilitació i millores d’accessibilitat dutes a terme per la nova propietat com la instal·lació d’un ascensor, el novembre de 2021 hi va néixer l’Arteneu, impulsat per Eloi Moya i Anna Fernàndez. Ara, la immobiliària Gesfime la té en cartera per un preu de venda d’1.420.000 euros i també contempla l’opció de llogar-la.
“L’Arteneu continuarà”
Moya explica que l’increment previst del preu del lloguer per l’any 2027 –en el qual encara tindran el contracte en vigor– ha fet replantejar-se la ubicació de l’Arteneu, per la qual cosa preveuen deixar la casa Taulé l’estiu vinent i iniciar el pròxim curs en un altre espai que estan buscant. La renda mensual que paga l’associació en l'actualitat és d'uns 4.500 euros més IVA. “Està a preu de mercat, però no podem assumir-ho. Arriba un punt que el percentatge que suposa pel nostre pressupost trenca la balança. Entenem l’edifici que és, però aquests preus no volem pagar-los per responsabilitat nostra”, explica el sabadellenc. Eloi Moya subratlla que “l’Arteneu no s’acaba, continua i continuarà millor. Més alliberat d’una bola de ferro. El nostre objectiu és que com més famílies vinguin millor i com menys impacte econòmic tingui per elles millor, i l’increment del lloguer va en contra d’aquest objectiu”.
I afegeix que la voluntat és no marxar del centre de la ciutat perquè facilita arribar-hi des de tots els punts del municipi i està molt ben connectat amb l’espai públic del Centre. També creu que és important ser-hi perquè “veiem que estem cobrint una necessitat que avui dia té la ciutat i que creiem que és de tot infant que té una discapacitat: l’espai no lectiu de cada dia des que plega de l’escola fins que se’n va a dormir”.
A la casa Taulé no s'hi pot instal·lar qualsevol activitat i tampoc està previst que es pugui convertir en habitatges segons el planejament urbanístic actual. Segons això, els usos admesos tenen a veure amb els sectors educatiu, sanitari-assistencial, associatiu, esportiu, cultural, religiós o d'escorxador. Tanmateix, qualsevol proposta ha de rebre el vistiplau de l'Ajuntament de Sabadell tant per l'activitat com per adequar-se a la protecció del patrimoni.