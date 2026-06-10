VÍDEO | Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat canten el Virolai i 'Em dones força' al papa Lleó XIV

L'Escolania de Montserrat va tancar la visita del papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys cantant el Virolai i amb la interpretació de Em dones força, juntament amb el sabadellenc Sergio Dalma. El públic, entregat, es va alçar i va encendre els mòbils per il·luminar l'estadi. Després, es va interpretar l'himne oficial de la visita mentre el Papa va alçar les mans per acomiadar-se dels assistents i abandonar el recinte.
La segona jornada de la visita del Papa a Catalunya, aquest dimecres, passa per la presó Brians 1. S'hi ha trobat amb el director del centre, tres capellans, un grup de recluses i un grup de voluntaris. Seguidament, anirà a Montserrat, on el rebran el bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, i el pare abat Manel Gasch. El sant pare celebrarà el mil·lenari del santuari i tindrà un breu moment de recolliment a la capella de la Mare de Déu de Montserrat.
A la tarda s'espera que visiti l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona, retorni al Palau Episcopal i es dirigeixi finalment a la Sagrada Família. El tram final del trajecte, a partir del carrer Rosselló, el farà en 'papamòbil' i a la basílica serà rebut pel rei d'Espanya, Felip VI, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Lleó XIV visitarà la tomba d'Antoni Gaudí, farà la missa solemne amb motiu del centenari exacte de la mort de l'arquitecte i després sortirà en processó cap a l'exterior. A les 9 del vespre tornarà a la sagristia i un quart d'hora més tard tornarà a sortir a l'exterior per inaugurar i beneir la torre de Jesucrist, la més alta de les esglésies catòliques del món. Per acabar, hi haurà un espectacle de llums, drons i focs artificials.