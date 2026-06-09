VÍDEO | Moviment aeri a l'aeroport de Sabadell per l'arribada del papa Lleó XIV

L'arribada a Catalunya del papa Lleó XIV ha despertat l'atenció de milions de persones. Després d'uns dies a Madrid, el pontífex ha aterrat aquest migdia, al voltant de les 13 h, a l'Aeroport Barcelona - El Prat Josep Tarradellas. Segons el compte d'X @FlightradarCAT, especialitzat en informació relacionada amb el trànsit aeri de Catalunya, el papa ha realitzat un vol totalment "normatiu i habitual", sense fer una volta sobre la Sagrada Família ni una passada baixa, com rumorejaven alguns usuaris que passaria. L'avió on venia Lleó XIV ha estat escortat per un avió militar de la Base Aèria de Saragossa i per diverses aeronaus durant tot el trajecte, segons apunta el mateix compte.
Des de Sabadell s'ha registrat força moviment aeri durant les darreres hores, per l'arribada d'un helicòpter Súper Puma que va ser vist aquest dilluns al voltant de Montserrat i de la presó de Brians 1, dos dels punts que el sant pare visitarà aquest dimecres al matí. Segons apuntesn alguns usuaris, estarien practic Aquest matí, ha arribat un segon exemplar similar des de Madrid, que ha estat acompanyant el papa durant els darrers dos dies. A banda, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra, també enlairat des de la base de Sabadell, fa hores que sobrevola Barcelona per dur a terme una vigilància aèria durant l'arribada del pontífex. L'aeronau ha despertat curiositat entre els usuaris de l'aplicació de referència dels fanàtics de l'aviació, Flightradar24, que s'ha col·locat al top 5 mundial d'aeronaus més rastrejades, amb gairebé 1.500 persones pendents, en directe.