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Sabadell

Més trens d'FGC i Rodalies per la visita de Lleó XIV a Catalunya

El pontífex visitarà Barcelona i Montserrat els pròxims 9 i 10 de juny

  • Una usuària pujant a un vagó ple a l’estació de Sabadell Plaça Major de FGC
Publicat el 05 de juny de 2026 a les 10:16

Més trens per l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. FGC reforçarà el servei a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia el dimarts 9 i dimecres 10 de juny, així com al Cremallera de Montserrat, per la visita del pontífex a Barcelona i Montserrat. El dimarts 9 de juny, s'incrementarà la freqüència de pas de la línia Barcelona-Vallès, incorporant 20 noves circulacions a l’S1 (Terrassa) i l’S2 (Sabadell). La línia Llobregat-Anoia també tindrà reforços, amb vuit circulacions noves. El dimecres 10 de juny, s’incorporaran a la línia Barcelona-Vallès vuit noves circulacions a l’S1 i S2 entre les 16 h i les 20 h i 14 més entre les 20 h i la finalització del servei. A la línia Llobregat-Anoia, se n'afegiran quatre entre les 16 h i les 18 h.

Des de Rodalies, per la seva banda, preveuen més reforços de senyalització i de personal, així com més freqüència de pas dels combois i més enllaços amb les línies d'FGC. Davant de la quantitat de persones que s'espera que es mobilitzin durant aquests dies, des d'FGC recomanen l’ús del transport públic per als desplaçaments fins als diferents actes que s’organitzen durant la visita del pontífex, per evitar el vehicle privat.

A banda, per l'arribada del sant pare a Montserrat, les persones que vulguin accedir a l'Abadia hauran de reservar obligatòriament la seva plaça al Cremallera o a l'Aeri. Des de l'operadora informen que els usuaris hauran de formalitzar la reserva al web oficial de l'Abadia de Montserrat. El Cremallera de Montserrat oferirà tres circulacions cada hora entre les 5:55 h i les 19:35 h. També es reforçarà el personal de seguretat i oferirà un bus especial llançadora entre les estacions d’Aeri de Montserrat i Monistrol-Vila.

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