ARA A PORTADA
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La visita de Lleó XIV mobilitza centenars de fidels sabadellencs, tot i les queixes: "Hauríem volgut més entrades" Jan Cañadell Puigmartí
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Tornen a entrar a l'escola Concòrdia de Sabadell: "Ens preocupa perquè per primer cop ha estat entre setmana" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Les piscines municipals d'estiu al Vallès, entre obres, pujades de preus i canvis en les dates d'obertura Marc Béjar Permanyer
Més trens d'FGC i Rodalies per la visita de Lleó XIV a Catalunya
El pontífex visitarà Barcelona i Montserrat els pròxims 9 i 10 de juny