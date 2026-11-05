A Madrid no, però a Sabadell sí: En Comú i Podem es presentaran junts a les municipals del 2027

En Comú i Podem es tornaran a presentar junts a les eleccions municipals de 2027. Els partits han anunciat aquest dijous que repetiran la coalició: Josep López i Ramon Giménez –per part dels Comuns i de Podem, respectivament– han immortalitzat l'aliança en una trobada a la plaça de Doctor Robert. En els últims comicis, En Comú Podem va aconseguir ser la cinquena força del consistori, amb 5.636 vots (7,25%) i dos regidors.
"Tenim un projecte que hem treballat des de fa molt de temps. No és una suma ni una vomitera de sigles", ha defensat Giménez. López, que va ser regidor en l'època d'Antoni Farrés, ha assegurat que l'espai "ve de lluny, i volem anar més lluny encara". Ambdós han defensat la continuïtat de la fórmula perquè consideren que fins ara la coalició ha estat "molt estable i correcte" entre les dues organitzacions.
L'acord s'ha anunciat quan falta menys d'un mes per les eleccions generals, en què els Comuns i Podem concurriran per separat amb el Front Ampli d'Ada Colau i amb ERC de Gabriel Rufián. Com s'explica que hi hagi pacte a Sabadell i no a Madrid? Giménez ha apuntat que aquí "es compleix amb la fórmula màgica": "Hi ha treball, treball, treball. I programa, programa, programa". Per la seva banda, López ha reconegut que la divisió en els comicis espanyols ha accelerat l'anunci del pacte: "Ho hem volgut donar a conèixer de tal manera que, independentment de com vagi la campanya i els resultats, l'acord tiri endavant".
El futur de Joan Mena, en l'aire
Les formacions no han volgut revelar si Joan Mena, present en la compareixença, repetirà com a alcaldable. Les organitzacions obriran ara un procés de primàries per escollir els membres de la llista electoral i, uns dies abans de les festes de Nadal, la coalició donarà a conèixer els primers sis noms de la candidatura en un acte obert a la ciutadania. Pel que fa a la confecció del programa electoral, demanaran la participació ciutadana a través d'una "convocatòria" que ha d'arribar a tots els barris.
L'acord per repetir la coalició "s'ha cuinat a foc lent" i ha implicat mesos de negociacions, ha explicat Giménez. Els Comuns i Podem ja han arribat a acords en altres municipis de Catalunya, que sumen en conjunt més d'un milió de persones.