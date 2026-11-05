La renda dels sabadellencs creix un 6,8% en un any i supera els 22.000 euros

La renda dels sabadellencs continua creixent. Segons les dades publicades recentment de l’Atles de distribució de renda de les llars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), corresponents al 2024, la mediana de la renda per unitat de consum –un indicador que pondera els ingressos nets de les llars tenint en compte el nombre i la composició de les persones que hi viuen– a Sabadell se situa en 22.050 euros anuals, un 6,8% més que l’any anterior, quan era de 20.650 euros. Això representa un increment de 1.400 euros en només un any.
El creixement també és significatiu si es compara amb el 2019, l’any anterior a la pandèmia, quan la renda mediana a Sabadell era de 18.550 euros, segons les dades de la sèrie històrica de l’INE. Des d’aleshores, l’augment ha estat de 3.500 euros, un 18,9% en cinc anys. Si comparem les dades amb la cocapital del Vallès Occidental, Terrassa presenta les mateixes xifres, amb una renda mediana per unitat de consum de 22.050 euros, també un 6,8% més que el 2023. D’aquesta manera, les dues principals ciutats de la comarca comparteixen tant el nivell de renda com el creixement registrat en l’últim any.
Matadepera i Sant Cugat del Vallès continuen liderant el rànquing català de municipis de més de 2.000 habitants amb una renda més alta. Les dues localitats vallesanes se situen en 37.450 i 33.950 euros anuals, respectivament, de mediana. És a dir, la meitat de la població presenta una renda equivalent inferior a aquests valors i l’altra meitat, superior.
En l’últim any, la renda de Matadepera ha crescut un 5,9%, també per sobre del 4,4% de la mitjana catalana.
Creixement moderat a Barcelona
Pel que fa a Barcelona, la renda mediana per unitat de consum ha passat dels 23.450 euros del 2023 als 24.150 euros del 2024, un increment de 700 euros que equival al 3%. La capital catalana registra, així, el creixement percentual més moderat dels cinc municipis analitzats. Tot i això, manté una renda superior a la de Sabadell i Terrassa, amb una diferència de 2.100 euros anuals. Aquesta distància, però, s’ha reduït respecte de l’any anterior, quan era de 2.800 euros.