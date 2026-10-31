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El Banc Sabadell crea un consell consultiu "territorial" a Catalunya per "enfortir" la seva vinculació amb l'empresariat

Diners

Hi participen Relat (Fira de Barcelona), Planes (Fluidra), Gallés (Europastry) o Gener (Savills), entre altres

  • Primera trobada del consell consultiu "territorial" del Banc Sabadell -
Publicat el 31 d’octubre de 2026 a les 20:06

El Banc Sabadell ha creat un consell consultiu "territorial" a Catalunya per "enfortir" la seva vinculació amb el teixit empresarial. Entre els membres hi ha el president de MatHolding i Fira de Barcelona, Pau Relat; el president executiu de Fluidra, Eloi Planes; el president executiu d'Europastry, Jordi Gallés; la consellera delegada de Savills Barcelona, Anna Gener; la presidenta de la Fundació Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans; i el president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, Jordi Casas. En la primera trobada celebrada aquesta setmana es va reivindicar la "importància de mantenir una escolta activa i continuada" amb els representants dels sectors econòmics, segons ha explicat el banc en un comunicat.

A la reunió hi va participar el president del Sabadell, Josep Oliu; encara que l'òrgan l'encapçalarà el director general adjunt de Banc Sabadell i director territorial de Catalunya, Xavier Comerma.

El llistat de membres el completen el president executiu de Seidor, Josep Benito; el conseller delegat de Top Cable, Jordi Parera; el conseller delegat del grup Vall Companys, Josep Pedrós; i el conseller delegat de Cartonajes Petit, Carlos Petit.

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