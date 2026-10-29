Banc Sabadell guanya 1.376 milions d'euros fins al setembre

Banc Sabadell ha obtingut un benefici net de 1.376 milions d’euros entre gener i setembre, una xifra que representa un descens de l’1% respecte del mateix període de l’any anterior, en un exercici marcat per la venda de TSB, que va formar part del grup durant els primers quatre mesos de l’any.
Sense comptar l’aportació de l'entitat britànica, el benefici net recurrent s’ha situat en 1.096 milions d’euros durant els nou primers mesos. Només en el tercer trimestre, el banc ha generat un benefici recurrent de 405 milions d’euros, un 13% més que en el trimestre anterior, gràcies a l’evolució positiva de l’activitat comercial i a la contenció de les despeses.
El conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol, ha destacat la capacitat de l’entitat per mantenir el creixement en un context exigent. “Demostrem una vegada més la nostra capacitat per fer créixer de manera sostenible el negoci, mentre millorem els ingressos i contenim els costos”, ha afirmat. El CEO ha afegit que “la fortalesa del projecte del banc ens permet continuar creant valor per als nostres clients i accionistes, alhora que progressem en la transformació de l’entitat”. En aquest sentit, els ingressos del negoci bancari han crescut un 2,4% en el tercer trimestre respecte del segon, fins als 1.260 milions d’euros, impulsats tant per l’augment del marge d’interessos com per la millora dels ingressos per comissions.
La millora del negoci s’ha traslladat també a la rendibilitat, que ha augmentat fins al 14,2%, davant del 13,6% registrat al juny. L’entitat manté l’objectiu d’assolir una rendibilitat recurrent del 14,5% al tancament del 2026 i del 16% el 2027. Paral·lelament, la ràtio de morositat ha continuat a la baixa i s’ha situat en el 2,4%, davant del 2,75% d’un any abans, mentre que els costos recurrents s’han mantingut pràcticament estables durant el tercer trimestre.
En paral·lel, Banc Sabadell ha anunciat el pagament d’un dividend a compte en efectiu de set cèntims per acció el pròxim 29 de desembre, que representarà una distribució de 325 milions d’euros entre els accionistes. Aquesta remuneració se sumarà al programa de recompra d’accions de 331 milions d’euros iniciat al juliol, del qual encara queden 57 milions pendents d’executar, i al dividend extraordinari de 50 cèntims per acció abonat al maig arran de la venda de TSB.