La vaga indefinida de facultatius convocada per Metges de Catalunya ha començat aquest dimecres amb un seguiment provisional del 4,5% a Catalunya, segons les dades del Departament de Salut. Al Parc Taulí, les radiòlogues Marta Solà i Anna Marín, vinculades al sindicat, denuncien la manca de personal i les jornades prolongades. "Estem cansades i enfadades que no se'ns escolti: una vaga indefinida no agrada a ningú, però és l'últim que ens queda", resumeixen. Ho diuen perquè ja s'han organitzat una desena d'aturades durant l'últim any sense aconseguir, segons expliquen, obrir una taula de negociació. Sobre el paper, reclamen plantilles ajustades a la demanda assistencial, un conveni mèdic propi que els permeti negociar les seves condicions, limitar les jornades a dotze hores i acabar amb les guàrdies de 24 hores.
"Vull que el metge que ha de prendre una decisió en què m'hi jugo la vida estigui en plenes facultats", argumenta una de les professionals. Consideren que el cansament acumulat no només perjudica els facultatius, sinó que també pot comprometre la seguretat dels pacients. "La vocació no és explotació", reivindiquen.
Quina afectació tindrà?
Les dues radiòlogues alerten que la mobilització agreujarà les llistes d'espera quirúrgiques i diagnòstiques. Calculen que podrien augmentar, com a mínim, un 30%. De fet, la campanya Ni un minut més, que va consistir a deixar de fer hores extraordinàries, ja va tenir un impacte especial a Sabadell en serveis com l'anestèsia, el radiodiagnòstic i la cirurgia. Amb l'aturada indefinida, per tant, això s'accentuarà considerablement.
La vaga indefinida no té una data de finalització. "La nostra intenció és que acabi quan aconseguim almenys una taula de negociació", expliquen. El seguiment pot variar cada dia i generar incertesa en la programació hospitalària, ja que la suspensió d'una intervenció pot dependre de l'absència d'un sol membre de l'equip, tal com expliquen.
Volen visibilitzar que la pressió assistencial també té conseqüències en la salut dels mateixos professionals. Una de les radiòlogues explica que l'any passat va estar de baixa per estrès laboral i 'burnout'. "Tinc tants pacients i tantes coses al cap que penso que m'equivocaré, en una cosa tan important com és la salut d'una persona", relata. Una situació que, defensa, evidencia la necessitat de millorar les condicions de treball.