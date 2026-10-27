L'acusació popular en el Cas Mercuri, representada per la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, demana penes de presó i d'inhabilitació per a nou investigats per l'adjudicació del contracte de recollida de residus i de neteja a Smatsa. Segons la investigació, polítics i tècnics de l'Ajuntament haurien manipulat el plec de condicions per atorgar el servei a l'empresa, a canvi del pagament d'actes de campanya, viatges, dinars i sopars a persones vinculades al PSC.
L'entitat considera Paco Bustos, germà de l'exalcalde Manuel Bustos i exregidor d'Espai Públic, com el principal artífex de la suposada trama de corrupció. Demana dotze anys d'empresonament i vint anys i mig d'inhabilitació pels delictes de prevaricació, revelació de secrets, suborn i blanqueig de capital. Així mateix, li exigeix 480.000 euros de multa. "Hi va haver unes maniobres orquestrades amb la finalitat que l'empresa guanyadora fos Smatsa. Ell va tenir un paper actiu en les presumptes irregularitats comeses", ha denunciat el president de Sabadell Lliure de Corrupció, Feliu Madaula.
El contracte de neteja i recollida de residus és el que més costa a l’Ajuntament de Sabadell. Es va adjudicar per un import de 17,1 milions d'euros anuals el 2012 i actualment, amb la inflació i canvis en la prestació dels serveis, suposa 28,2 milions d'euros per a les arques municipals. La concessió havia de finalitzar el 2027, però el consistori l'ha prorrogat fins al 2030.
Polítics i l'empresa, entre els investigats
La plataforma exigeix responsabilitats tant a polítics i càrrecs de l'Ajuntament com a responsables de l'empresa. Demana vuit anys i mig d'inhabilitació per a Manuel Bustos, alcalde en el moment dels fets, perquè consideren que tenia "ple coneixement" de l'adjudicació del contracte "a mida" a Smatsa. L'acusació popular també apunta a Xavi Izquierdo, mà dreta de Paco Bustos i coordinador d'Espai públic, per a qui demanen cinc anys de presó i una pena d'inhabilitació de 20,5 anys.
Pel que fa a l'empresa, apunten tant a Gervasio Rodríguez Acosta, president i administrador únic del grup Vendex, matriu de Smatsa, com al gerent de Smatsa, Eugenio Díaz. Demanen cinc anys de presó per a cadascun per la seva participació en les presumptes irregularitats i per haver-se reunit "en secret" amb els germans Bustos i Xavi Izquierdo. També els atribueixen el pagament de 21.000 euros en viatges a responsables polítics de l'Ajuntament i també dinars i sopar en restaurants de luxe amb Paco Bustos.
Una altra de les línies de la investigació és el suposat finançament d'un sopar electoral de Bustos l'any 2011. Consideren provat que el PSC hauria encobert més de 100.000 euros de despeses abonant-les a escala particular a través d'una societat i d'altres actes dels socialistes, com la Festa de la Rosa. Per això, demanen tres anys de presó i 150.000 euros de multa per a Cristian Sánchez, secretari d'organització de l'agrupació local del PSC en aquells temps.
L'acusació popular ha presentat un escrit amb penes idèntiques a les plantejades per Fiscalia ara fa quatre anys. L'entorn de Paco Bustos treu ferro a les peticions de pena: creu que són "antigues" i que poden "canviar amb el pas del temps" i asseguren que el sopar del PSC el van pagar els militants a través "d'aportacions particulars". Per la seva banda, l'Ajuntament –com a acusació particular en la causa– "està estudiant les penes que demanarà per als investigats", apunten fonts municipals.
Marta Farrés, entre els testimonis
L'acusació popular proposa citar 83 testimonis de cara al judici, que no preveuen abans de 2029. Entre tots els noms destaca el de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que era regidora de Joventut en el moment en què es va adjudicar el contracte i que va anar a dos viatges pagats per Smatsa a Nador (Marroc). Isidre Soler, membre històric de la plataforma, remarca que un polític o funcionari no pot acceptar un viatge finançat per una empresa privada.
Encara a escala política, l'advocat de Sabadell Lliure de Corrupció, Raul Garcia Barroso, considera que el ple municipal no hauria d'haver prorrogat el contracte amb l'empresa fins al 2030. Creu que la seva presumpta implicació en la causa era suficient per no renovar. "Ha estat una irresponsabilitat política molt gran. Fa pensar que hi ha un interès en arribar a certs acords perquè Smatsa continuï amb un nou contracte fins que peti tot, l'any 2050", ha criticat.