Una necessitat detectada a les consultes de l’Hospital Parc Taulí ha acabat convertint-se en una empresa. Pit3D, la nova spin-off de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), s’ha constituït recentment amb l’objectiu de portar al mercat pròtesis mamàries externes personalitzades per a dones que han passat per una mastectomia i no s’han fet una reconstrucció del pit. “Les pròtesis externes que hi ha avui al mercat pràcticament no han evolucionat en dècades, i s’han quedat enrere tecnològicament”, explica Paula Ferrer, cofundadora i directora executiva de la companyia. El projecte va començar quan Àngels Placeres, infermera del Parc Taulí, va detectar les limitacions de les pròtesis convencionals en l’atenció a les pacients.
La proposta combina escaneig tridimensional, disseny digital i fabricació amb silicona escumada per crear una pròtesi adaptada a l’anatomia de cada dona. El resultat és un producte que pot pesar fins a un 55% menys que les alternatives convencionals, amb la voluntat de millorar-ne la comoditat, l’ajust i la simetria, expliquen les creadores de la patent.
Les pròtesis externes són una alternativa per a les dones que no volen o no poden sotmetre’s a una reconstrucció mamària. Però, com explica Ferrer, les convencionals poden resultar pesants i incòmodes, una dificultat afegida per a algunes pacients que han passat per tractaments com la quimioteràpia o la radioteràpia, o que presenten altres limitacions físiques.
“Busquem unes pròtesis molt lleugeres, molt còmodes, que els facin el dia a dia molt més fàcil, tot i que visquin amb aquesta absència mamària”, assenyala Ferrer. La personalització també busca millorar l’ajust al cos i la simetria, així com contribuir a la seguretat i al benestar de les dones que les utilitzen.
Les pacients han tingut un paper central en el desenvolupament. La seva experiència ha servit per detectar què funcionava i quins aspectes calia modificar en les primeres versions. Segons Ferrer, algunes usuàries continuaven participant en les proves encara que els prototips inicials no les convencessin, i les seves observacions van ajudar l’equip a continuar perfeccionant el producte.
Amb la creació de la spin-off, Pit3D entra en una nova etapa: fer arribar el producte a les dones que el necessiten. En una primera fase, les pròtesis s’hauran de comprar, mentre que un dels objectius de futur és aconseguir que puguin ser subvencionades pel sistema públic. Aquesta possibilitat, però, encara forma part dels reptes pendents de la companyia.
Idees que cauen i altres que prosperen
L’I3PT gestiona anualment fins a uns 70 projectes d’innovació. Algunes idees cauen; i altres prosperen. Altres casos d’èxit sortits de Sabadell són empreses com Better Care, nascuda el 2010 i avui ja considerada una scale-up amb més de 30 empleats i expansió més enllà d’Europa; Tailor Surgery, vinculada al laboratori 3D i especialitzada en guies quirúrgiques personalitzades; ANAIS, centrada en simulació amb realitat virtual; i el dispositiu HEECAP, que genera electroestimulació per a pacients ingressats a l’UCI.