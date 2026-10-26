El 112 atén un 76% més de trucades a Sabadell que fa deu anys: "La gent ha pres consciència"

El telèfon del 112 atén un 76% més de trucades que fa una dècada. Segons les dades oficials de l'organisme coordinador d'emergències, entre el gener i el setembre del 2016 es van atendre 27.958 avisos, mentre que durant el mateix període d'aquest any la xifra ha augmentat fins a les 49.286. Una diferència de més de 21.000 avisos en tan sols deu anys. "Les dades de Sabadell i les de tot Catalunya són molt, molt, molt semblants. Hi ha hagut increments molt homogenis i sostinguts des de fa anys", exposa Andreu Alfons, subdirector general del 112. A Catalunya, les trucades pràcticament s'han duplicat en aquest lapse de temps (92,9%) i al Vallès Occidental la variació ha estat idèntica (76,3%).
Tal com exposen les dades, en aquest temps hi ha hagut més alertes al número d'emergències, però el creixement no és directament proporcional a la xifra total d'incidències. Si bé les dues variables han incrementat, no ho han fet al mateix ritme: les trucades han crescut un 76,3% en la darrera dècada i els incidents, un 64,4%, en passar de les més de 22.000 incidències a les gairebé 36.500. "Hi ha més coneixement del 112 ara que abans i la gent és més conscient de la necessitat d'avisar. A part, quan algú truca una vegada és més possible que torni a fer-ho en un futur", exposa Alfons. Proporcionalment, el 2016 es van registrar 134,3 trucades per cada 1.000 habitants i aquest 2026, 215,7. Així, tot i que la població ha crescut un 9,7% amb aquest temps, les notificacions s'han disparat notablement.
Quins factors expliquen l'augment?
El subdirector assenyala diversos factors que expliquen el creixement de les trucades. D'una banda, hi ha un motiu que n'engloba dos alhora: "La gent coneix més el 112 i la seva funció any rere any. Això fa que d'un únic succés arribi més d'una trucada", explica. En casos d'incendis forestals o d'indústria, per exemple, que són vistosos des de quilòmetres de distància, es poden arribar a registrar més de 500 trucades per un únic incident. Aquest fenomen, multiplicat per milers d'incidents cada any, fa que els registres s'hagin disparat i que l'augment de trucades sigui major que el d'incidències.
D'altra banda, en la mateixa línia, la gent ha anat prenent consciència sobre la necessitat d'avisar per dos motius principals: l'augment de casos relacionats amb fenòmens meteorològics, que són vistosos i criden l'atenció de la ciutadania, i més conscienciació i notificació arran de les alertes enviades per la direcció general de Protecció Civil. Segons apuntava LaVanguardia la setmana passada en un article, el 79% dels ES-Alert enviats en els darrers quatre anys a tot Catalunya són per incidents relacionats amb l'aigua o el foc. Una dada estretament vinculada als efectes del canvi climàtic.
Aquest 2026, els vallesans n'han rebut set, en total: cinc per pluges intenses i perill d'inundacions en l'àmbit comarcal, i dos més per ventades, a tot Catalunya. A part, el juliol passat, alguns municipis de la comarca també en van rebre cinc més pels incendis forestals.
En aquest sentit, Alfons Andreu apunta que l'emergència climàtica "s'ha accentuat" i ha generat situacions de risc que han afectat directament la volumetria de trucades al 112. "S'ha eixamplat la temporada d'incendis i els incidents a la tardor són cada vegada més rellevants", exposa. Així, ventades, pluges, inundacions durant la tardor i l'hivern, i els incendis durant l'estiu són la principal novetat d'aquesta dècada, encara que el subdirector es mostra prudent al respecte: "Sabem que hi ha un impacte general en la pujada progressiva d'incidents, però encara necessitaríem una mica més de temps per poder veure l'impacte real que té el canvi climàtic en la xifra de notificacions", indica.
Les trucades al 112, per tipologia
Així com passa a tot el territori català, les trucades per seguretat, assistència mèdica, trànsit i civisme, en aquest ordre, són les quatre categories que han liderat històricament la taula a Sabadell. El 2016, aquestes quatre categories van acumular gairebé 25.000 avisos (88,1% del total), mentre que la imatge ha variat amb els anys. Amb el temps, però, hi ha hagut altres tipologies d'incident que han anat guanyant terreny. Els avisos per incendi s'han incrementat més del doble, en passar dels 1.515 avisos fins als 3.450, cosa que suposa un 127,7% més de notificacions. En aquest sentit, les trucades per incidents relacionats amb els fenòmens meteorològics s'han multiplicat per quatre, aproximadament: el 2016 hi va haver 59 alertes de gener a setembre; i aquest 2026, 246.