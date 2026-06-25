ARA A PORTADA
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Sabadell El Treball de Recerca de Sabadell que ha guanyat un premi i faria somriure Joan Oliver Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell El “no” dels metges a fer hores extres es fa notar al Parc Taulí: "S'estan deixant de fer proves i intervencions" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Esports Pau Morilla-Giner: "Conceptualment estem preparats per a la Lliga Hypermotion, però encara no tenim les mans i els cervells necessaris" Marc Segarra Rodríguez
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Cultura i oci Quim Masferrer: "He anat a enterraments i he casat amics que he fet al ‘Foraster’" Guillem Plans Roca
Crema una zona boscosa al costat de l'escola Joaquim Blume de Sabadell
Sabadell
Diveros veïns han alertat de l'olor de cremat provocada per les flames