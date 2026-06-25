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Crema una zona boscosa al costat de l'escola Joaquim Blume de Sabadell

Sabadell

Diveros veïns han alertat de l'olor de cremat provocada per les flames

  • Crema una zona boscosa al costat de l'escola Joaquim Blume -
  • Helicòpter dels bombers treballant en l'extinció de l'incendi -
  • Bombers treballant en l'extinció de l'incendi -
  • Helicòpter dels bombers treballant en l'extinció de l'incendi -
  • Helicòpter dels bombers treballant en l'extinció de l'incendi -
Publicat el 25 de juny de 2026 a les 17:38
Actualitzat el 25 de juny de 2026 a les 18:02

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta tarda en un incendi en una zona forestal molt a prop de l'escola Joaquim Blume. L'avís ha arribat a les 17:17 h després que, a l'altura del número 43 del carrer de Bellesguard, hagin aparegut unes flames a un espai forestal. Segons informen des del cos de rescat, que hi ha enviat cinc dotacions terrestres i un helicòpter bombarder, diversos xiprers han cremat al costat del centre educatiu i a prop de la Bassa. Afortunadament, no hi ha habitatges ni cotxes a la vora i no s'han registrat ferits. La Policia Municipal de Sabadell també s'ha activat i no ha estat necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. L'incendi ha generat una fumerada visible des d'algunes zones de la ciutat i alguns veïns han alertat de l'olor de cremat generada per les flames. 

 

  • Helicòpter dels bombers treballant en l`extinció de l`incendi

 

  • Helicòpter dels bombers treballant en l`extinció de l`incendi

 

  • Helicòpter dels bombers treballant en l`extinció de l`incendi

 

  • Bombers treballant en l`extinció de l`incendi

 

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