Aquest juny, camí de ser el més calorós des que hi ha registres a Sabadell

El juny del 2026 pot convertir-se en un dels més calorosos registrats a Sabadell en les darreres dècades. Quan encara falten diversos dies per acabar el mes, la temperatura mitjana se situa en 23,1 graus centígrads, una xifra calculada fins a les 16 h del 24 de juny que ja el col·loca entre els més càlids de la sèrie històrica recent. Les dades dels últims 18 anys mostren una tendència clarament ascendent. Si el juny del 2009 va registrar una temperatura mitjana de 21,7 ºC, els valors s'han mantingut habitualment entre els 19 ºC i els 22 ºC durant bona part del període analitzat. Tot i això, en els darrers anys s'observa una presència cada cop més freqüent de registres superiors als 22 ºC, així com passarà aquest 2026, que tancarà el juny molt per sobre de la mitjana històrica de juny a la ciutat, de 21,7 ºC.
De moment, el juny més càlid és el passat, amb una temperatura mitjana de 25,2 ºC. El segueixen el del 2022, amb 23,8 ºC, i el del 2016, amb 23,7 ºC. El juny d'enguany, però, ja registra 23,1 graus de mitjana quan encara no ha finalitzat el mes, i les previsions de temperatures elevades per als pròxims dies fan pensar que podria acabar situant-se entre els dos o tres junys més calorosos des que hi ha registres. L'evolució de les dades també evidencia que els mesos de juny més frescos queden cada vegada més lluny en el temps. El registre més baix correspon al 2013, amb una temperatura mitjana de 19,3 ºC, seguit dels 19,7ºC del 2011 i els 19,8ºC del 2010.
Fi de l'avís... però termòmetres disparats
El Meteocat va emetre un avís fa uns dies per "calor intensa" a gairebé una trentena de comarques, entre les quals hi havia el Vallès Occidental. El pic de temperatura d'aquest any, de moment, s'ha registrat aquest dimecres, 24 de juny, a les 11:34 h, quan l'estació meteorològica Sabadell - Parc Agrari ha assolit els 35,8 ºC de temperatura màxima. Si bé durant el darrer terç de maig va ser molt calorós –amb una temperatura màxima registrada de 35,1 ºC–, aquest mes de juny s'està vivint un episodi de calor més constant durant bona part del mes, sobretot durant el segon terç. Des del dia 12 d'aquest mes, quan va arribar la calorada intensa, no hi ha hagut cap dia en què s'hagi baixat dels 30 ºC de temperatura màxima i els darrers tres, dels 35 ºC.
Ara, de cara als pròxims dies, es preveu que la temperatura sigui lleugerament inferior a la dels darrers dies, però amb màximes que superin amb escreix els 30ºC. Segons la predicció automàtica del Meteocat, generada a partir de models estadístics, el següent dia que hi haurà temperatures màximes per sota dels 30 ºC serà dimecres 1 de juliol. Sembla, doncs, que els dies que resten de mes seran lleugerament menys calorosos que l'inici d'aquesta setmana. Sobretot durant les hores del migdia i les primeres hores de la tarda.