ARA A PORTADA
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"No hi ha hagut cap incident seriós": un centenar d'avisos als Bombers per Sant Joan a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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FOTOS | Cau un cotxe amb quatre ocupants a les vies del tren al costat de l'Aeroport de Sabadell Redacció
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VÍDEO | Així és la Martina Gutiérrez, que ha tret la millor nota de la Selectivitat de Sabadell: "Em va trucar la consellera" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Relleu a la presidència de la UES: Xavier Oller substitueix Josep Maria Manyosa Aleix Pujadas Carreras
"No hi ha hagut cap incident seriós": un centenar d'avisos als Bombers per Sant Joan a Sabadell
Tot i la quantitat d'incidents, "la imatge general és força semblant a la de cada any"