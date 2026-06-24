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Sabadell

"No hi ha hagut cap incident seriós": un centenar d'avisos als Bombers per Sant Joan a Sabadell

Tot i la quantitat d'incidents, "la imatge general és força semblant a la de cada any"

  • La foguera del Torrent del Capellà per Sant Joan -
Publicat el 24 de juny de 2026 a les 10:37
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 10:41

"Sant Joan és la nit més moguda de l'any, pels cossos d'emergència", explicava Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, fa uns dies, durant la roda de presma de presentació del dispositiu especial de Sant Joan. I així ha sigut. Durant la revetlla de Sant Joan, els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut al voltant de 110 avisos a Sabadell, des de les 7 h del dia 23 fins a les 7 h d'aquest dimecres, 24 de juny, segons explica Joan Salve, cap de parc dels Bombers a Sabadell. De totes maneres, el gruix més destacable d'incidents a la ciutat s'ha registrat des de les 20 h del mateix dia de la revetlla fins a les 7 h d'aquest 24 de juny, amb 77 incendis urbans (contenidors, vehicles, capses...) i 26 més, de vegetació. "No hem tingut cap incident seriós i la imatge és molt semblant a la dels altres anys", exposa Salve. En total, 103 intervencions a la ciutat en poques hores. 

A tot Catalunya, el cos de rescat ha atès més de 1.400 avisos des de les 20 h i les 8 h, relacionats amb la revetlla. El Vallès Occidental ha estat la zona amb més avisos, amb 283; seguit del Baix Llobregat (218), el Barcelonès (129), el Maresme (81) i el Vallès Oriental (61). Cal tenir en compte que Barcelona no és competència dels Bombers de la Generalitat, ja que tenen el seu cos particular. A la nostra comarca, concretament, s'han registrat 136 incendis urbans diversos; 121, de vegetació, i 26 serveis d'altres tipologies (accidents, trànsit, salvaments...). 

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