Relleu a la presidència de la UES: Xavier Oller substitueix Josep Maria Manyosa

La Unió Excursionista de Sabadell, la UES, ha nomenat Xavier Oller com a nou president en substitució de Josep Maria Manyosa, que posa així punt final a vuit anys de lideratge de l'entitat. Com que només hi havia una candidatura, no s'han hagut de celebrar eleccions per renovar la junta directiva, que ja ha rebut el vistiplau de l'assemblea de socis. Oller forma part de l'entitat des del 2017, quan va entrar a la secció d'Espeleologia. Ara encapçala la presidència de la UES amb l'objectiu de cohesionar-la internament i projectar-la cap enfora, amb el desig que es resolgui el cas Helena Jubany.
El nou president explica que els reptes de futur de la UES són ampliar la massa social, enfortir la comunicació interna i externa i construir "una identitat sòlida". Tanmateix, es treballa per recuperar les activitats suspeses per les restriccions a causa de la pesta porcina africana, que continuen vigents i prohibeixen l'accés al medi natural a Sabadell, entre altres municipis. La nova junta incorpora alguns membres de l'anterior i compta amb Maria Teresa Santasusana de vicepresidenta; Maria Glòria Sala, tresorera; Ana Maria Domènech, secretària i, de vocals: Manuel Barcia, Arnau Pineda, David Baker, Berta Suñer i Salut Estop.
Oller, de 39 anys, aposta per ampliar la massa social buscant la implicació dels joves de la ciutat, nous socis i participants "que ens ajudin a incrementar la presència de l’entitat a la ciutat i garanteixi el relleu generacional". En segon lloc, incentivar la comunicació entre seccions "per donar més solidesa" a la UES, ja que "tots formem part del mateix projecte, per tant, tots hem de ser un". Es busca que hi hagi interrelació entre les seccions, que no siguin compartiments aïllats i que hi hagi més sinergies entre elles. L'obertura de portes també vol ser cap enfora. El sabadellenc afegeix que "volem construir una identitat sòlida. Nosaltres ja sabem què som, però ara volem que ho sàpiga i la ciutat i que la gent vingui".
Econòmicament, en aquest mandat que ara s'inicia fins al 2030, la UES preveu acabar de pagar el local, que és propi, de manera que s'alleugerirà aquesta càrrega financera. En aquest sentit, "estem sanejats", apunten des de l'entitat, que compta amb uns 1.930 socis.
"Em quedo amb la gent, amb l'amistat, el que he après"
Josep Maria Manyosa ha deixat de ser el president de la Unió Excursionista de Sabadell, però en continua sent soci i hi vol seguir vinculat de forma activa. Ja fa anys que participa en la secció de marxa nòrdica, una de les seves passions compartida, com tants altres, amb el rodal. Una de les darreres coses que ha fet la UES ha sigut, juntament amb l'associació Amics del Ripoll i la Llar del Llibre, editar el llibre El riu Ripoll de cap a cap, una ruta a peu de cinc etapes des del seu naixement fins al mar. També reivindica que, a banda de la part esportiva, "la UES és cultura", ja que hi ha secció vídeo, secció foto, fan concursos de microrelats, projeccions de pel·lícules, etcètera.
D'aquests vuit anys, el sabadellenc en fa un balanç molt positiu. "Estic molt content de la feina que hem fet i poder presidir una entitat institució de Sabadell com és la UES. Amb la gent que m’he pogut relacionar i agraït a tothom. I sempre dic el mateix, si hi ha alguna cosa que no he fet al seu gust sempre en podem parlar, però les circumstàncies són les que han sigut", en referència a carpetes com la pandèmia de la covid-19, la pesta porcina africana i el cas Jubany.
Santi Laiglesia ja no és soci
Manyosa afegeix que Santi Laiglesia "ja no és soci" de la UES perquè "ell mateix es va donar de baixa". El desembre passat, la junta li va suspendre l'afiliació seguint el procediment dels estatuts i va ser, posteriorment, quan Laiglesia va formalitzar la baixa de l'entitat. "Tot i que fa molts anys que era un membre inactiu sempre n'ha sigut soci, però arran de la nova situació judicial en què es troba hem decidit aplicar aquesta mesura. Com a organització penso que és el que toca fer", va explicar fa mig any al Diari el propi Manyosa.
"Tenim ganes que es resolgui el cas i poder-lo tancar"
Laiglesia és a l'espera que es pugui celebrar el judici per l'assassinat d'Helena Jubany a Sabadell el desembre de 2001. N'és el principal sospitós perquè l'any passat es va trobar rastre del seu ADN al jersei de la víctima. El 28 de novembre de 2025 va entrar, de forma preventiva, a la presó de Brians 1, d'on va sortir en llibertat provisional a principis de gener d'enguany. Tant la Fiscalia com acusació particular demanen 26 anys de presó i 600.000 euros d'indemnització de Laiglesia per als familiars.
Davant d'aquesta situació, i ja no sent soci de la UES, Josep Maria Manyosa explica que "tenim ganes que es resolgui el cas i poder-lo tancar". Preguntat sobre si hauria fet alguna cosa diferent, opina que "no sé si passat el temps toca fer res, algú ens ho ha demanat, però no". Aquest ha estat un dels dos temes més difícils de gestionar durant la presidència, diu, perquè "s’ha tacat la UES amb el cas Helena Jubany. Penso que n’estem molt perjudicats, en sortirem perjudicats i diria que som una mica víctimes d’aquesta pressió mediàtica contra qui sigui perquè era soci d’aquí, només per això". L'altre moment difícil va ser la mort d'un corredor de La Lanera Trail el 2022 "que va ser per unes circumstàncies d’ell totalment, no va ser cap mala praxi de l’organització, però ens va impactar".