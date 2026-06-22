Farrés condemna "amb rotunditat" el moment "desafortunat i profundament ofensiu" protagonitzat per Fuoli

Abans del ple municipal de juny, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha dedicat unes paraules per felicitar el Centre d'Esports per l'ascens a Segona Divisió aconseguit divendres passat a la Nova Creu Alta davant del Zamora. Una fita "fruit d'un intens treball de cos tècnic, jugadors i una afició entregada", deia sobre un equip que ha connectat amb la ciutat gràcies al seu bon desenvolupament en el terreny de joc. Farrés, però, no ha passat per alt l'incident viscut dissabte a la tarda al balcó de l'Ajuntament, amb el porter Diego Fuoli com a protagonista.
L'alcaldessa ha lamentat "un moment desafortunat, fora de lloc, profundament ofensiu i que evidentment no compartim i condemnem amb tota rotunditat". En aquest sentit, però, ha recordat que el club ja ha emès un comunicat al respecte, que ha titllat d'"encertat", i considera que el que toca ara és no donar més protagonisme a qui l'ha de tenir. Farrés aposta per girar full i continuar "treballant plegats" en una nova etapa “engrescadora”, que situa l'equip de la ciutat en el futbol professional. "Continuarem al costat d'aquests èxits, amb l'esport com una eina per a reforçar valors".
Els grups han repetit la felicitació al conjunt dirigit per Ferran Costa, després de l'esforç de la plantilla arlequinada durant tota la temporada. “Hauríem d'estar celebrant això i no que la notícia sigui el que ha estat. Sempre condemnarem els insults, els atacs que posen l'odi en el centre. No ho podem acceptar”, ha proclamat la portaveu d'Esquerra, Sílvia Renom. El seu homòleg d'En Comú Podem, Joan Mena, s'ha mostrat dolgut per la polèmica viscuda. "Aquells que som socis des de fa anys ens dol especialment aquesta situació. No ens la mereixem. Hem de condemnar les paraules que va expressar aquest jugador, perquè no va d'un insult a una persona, sinó que s'ha convertit en un crit feixista", deia, donant suport a l'acció de la FAVS respecte a la situació. En una línia similar, el portaveu de la Crida, Oriol Rifer, ha aprofitat l'enhorabona per refermar el posicionament del partit anticapitalista. El regidor insta el ple a "reforçar els valors de l'antifeixisme com a element imprescindible i bandera per reivindicar una ciutat més diversa, justa i que treballi contra els discursos d'odi que hem vist a la plaça", tancava.