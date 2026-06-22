Sabadell ja coneix el calendari laboral del 2027: consulta els dies festius

El ple municipal preveu aprovar aquest dilluns el calendari de festius per a l'any 2027 a Sabadell. Els sabadellencs gaudiran d'un dia de festa el dilluns 10 de maig del 2027, dia que se celebrarà l'Aplec de la Salut; i dilluns 6 de setembre del 2027, en aquest cas, per celebrar la Festa Major de Sabadell. L'Aplec sempre se celebra el dilluns després del segon diumenge de maig; mentre que per Festa Major, el dilluns festiu és el posterior al primer divendres de setembre, i així continuarà sent. Completaran els dies de Festa Major dijous 2 (inici), divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de setembre.
Per part de la Generalitat, ja es van aprovar fa gairebé dos mesos els festius laborals de l'any que ve i es repartiran de la següent manera:
Calendari laboral a Sabadell l'any 2027
Els dies 15 d'agost i 26 de desembre apareixen en el següent calendari, però no compten com a dies festius perquè cauen en diumenge.
Divendres 1 de gener: Cap d'Any
Dimecres 6 de gener: Reis
Divendres 26 de març: Divendres Sant
Dilluns 29 de març: Dilluns de Pasqua Florida
Dissabte 1 de maig: Dia del Treball
Dilluns 10 de maig: Aplec de la Salut
Dijous 24 de juny: Sant Joan
Diumenge 15 d'agost: L'Assumpció
Dilluns 6 de setembre: Festa Major
Dissabte 11 de setembre: Diada nacional de Catalunya
Dimarts 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat
Dilluns 1 de novembre: Tots Sants
Dilluns 6 de desembre: Dia de la Constitució
Dimecres 8 de desembre: La Immaculada
Dissabte 25 de desembre: Nadal
Diumenge 26 de desembre: Sant Esteve