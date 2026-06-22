VÍDEO | La 'fàbrica de gelats' més petita del món està a Sabadell

Menjar-se el primer gelat de la temporada és senyal que ha arribat l'estiu. És un petit plaer que evoca a aturar-se i prendre's un respir. Tot i que no ens enganyarem, hi ha qui no té por del fred i se'ls cruspeix durant tot l'any. Des del Diari us proposem un pla immillorable per passar la primera onada de calor d'una manera més agradable: tastar un gelat fet i personalitzat al moment al Centre de Sabadell. Fins i tot es pot tastar el gelat únicament amb la base.
Amb fruita del dia, una base cremosa de iogurt o coco, tocs cruixents per als més atrevits i toppings il·limitats, aquesta és l'essència de Go-Go Cream, el negoci capitanejat pel sabadellenc Carles Roca, que està en boca de tots. "Hi posem un 60% de fruita, una quantitat molt més elevada del que és habitual, i això és de les coses que més agraden. La base és l'únic element obligatori i el iogurt és de La Fageda", apunta. "Barrejar la crema únicament amb maduixa o mango és una possibilitat pels que volen una opció més saludable. En canvi, també hi ha els que prefereixen un toc més de dolçor. Aleshores entren en joc els festucs, les perles de xocolata, el tiramisú, el Red Velvet...".
La 'fàbrica de gelats' més petita del món, amb un toc gaudinià
Però, quin és el veritable secret que provoca cues i atrau totes les mirades a l'establiment del carrer de Sant Antoni Maria Claret? L'impulsor ho té clar: "la màquina sorprèn molt, la gent no està acostumada a veure com li fan la creació davant seu i molts treuen el mòbil per gravar el procés. Normalment, els més petits s'aboquen a la vitrina curiosos. Nosaltres diem que som la fàbrica de gelats més petita del món", afirma convençut i reiterant la qualitat de km 0 dels productes.
A més, tot plegat té un punt de màgia afegida perquè està inspirada en l'skyline de Barcelona. Lluny de ser un procés feixuc, la màquina triga 10 segons a convertir els sabors escollits en el gelat que s'imaginava cada client en entrar per la porta. "Vam presentar-la al congrés de gelateria més gran del món, a Itàlia, i la veritat és que va tenir moltes pretendentes. De moment, però, no està en venda", ens confessa el propietari.
Aquest idil·li amb l'univers gelater, però, té el seu punt de partida fa dos anys. La història va començar, literalment, sobre rodes i entre música, però després de veure que les cues eren constants, Roca i el seu soci van decidir aparcar la paradeta. "D'entrada volíem fer només festivals perquè ens coneguessin, com el Primavera Sound o el Canet Rock". Era una constant, a tot arreu on anaven rebien la mateixa pregunta: 'on teniu la botiga?' "Vam decidir fer l'aposta d'obrir un local a Sabadell perquè els fidels que ens van conèixer amb la food truck ens puguin venir a veure quan vulguin". I no els hi ha anat pas malament. Ara, també són tendència a Barcelona amb l'obertura d'un nou local al carrer Consell de Cent de Barcelona, aquest mateix cap de setmana.