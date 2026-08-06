FOTOS | La protectora d'animals, a les portes d’un agost complicat

Animals abandonats a la porta de la protectora, trucades a la desesperada per deixar l’animal al refugi durant les vacances d’estiu o animals deixats a la seva sort al carrer. La protectora d’animals de Sabadell torna a enfrontar un any més un estiu complicat, amb les adopcions sota mínims i un abandonament que, tot i que cau respecte a l’any anterior, ha deixat 314 animals entre gàbies a la protectora fins al mes de juny. Tot i que les dades d’enguany mostren una lleugera reducció en les entrades, la sensació dins la protectora és que la pressió no disminueix. “Cada dia hi ha més gent que truca perquè vol deixar el seu animal”, lamenta la responsable del centre, Claudia Matheja. Durant els mesos d’estiu, les peticions es multipliquen. Hi ha qui assegura que se’n va de vacances, qui argumenta un canvi de domicili o qui al·lega una operació mèdica imminent. “Sempre hi ha algú que vol deixar un animal, però a l’estiu hi ha diversos casos cada dia. És una cosa que no arribaré mai a entendre. Això no és una guarderia”, afirma. Per a Matheja, abans d’arribar a aquest extrem hi ha alternatives, des de recórrer a la família fins a buscar una residència temporal. “Els hem de dir que no, ens truquen d’arreu de Catalunya”, lamenta.
Les dades, però, dibuixen un escenari amb matisos. La protectora ha registrat enguany una disminució notable en el nombre d’animals que hi entren. Entre gener i juny han arribat 314 animals, una xifra inferior als 347 del mateix període de l’any passat i als 474 que s’havien comptabilitzat en aquestes mateixes dates del 2022. En només quatre anys, les entrades s’han reduït gairebé a la meitat, una evolució que també es reflecteix en el còmput anual: de les 947 registrades el 2022 es va passar a 788 el 2023 i es va fer el salt als 734 ja l’any 2025.
Aquest descens, però, no convida a abaixar la guàrdia. La Protectora adverteix que l’estiu continua sent un dels períodes de més pressió per al centre. De fet, el juny van entrar a la protectora una vuitantena d’animals–61 gats i 19 gossos–, el que representa el doble de qualsevol altre mes de l’any: al març entraven 36 animals i, a l’abril 45. Mentre creixen les entrades a l’estiu, baixen les adopcions: 32 el mes de juny, a comparació de les 47 de març o les 60 de febrer.
De fet, les dades també evidencien una altra realitat menys positiva: les adopcions han caigut. Si fins al juny del 2025 havien sortit de la Protectora 301 gats i gossos, aquest any la xifra baixa fins als 278. És a dir, entren menys animals, però també en marxen menys cap a una nova llar. Segons explica Matheja, l’estiu és un moment especialment complicat perquè moltes famílies ajornen la decisió fins després de les vacances. Això es nota especialment en els gats. Aquest any les ventrades han nascut més tard de l’habitual i ara és just quan els cadells estan preparats per ser adoptats. “Ara tenim una vintena de gatets preparats per marxar amb una família, però és estiu i la gent no vol adoptar ara”, explica. Per intentar revertir la situació, la Protectora ha impulsat una bonificació per fomentar l’adopció de germans junts. Els mesos d’estiu, històricament concentren un augment de l’arribada d’animals, especialment gossos, respecte als mesos de primavera, coincidint amb el període de vacances. Tot i que enguany aquest increment és més moderat, la protectora afronta aquestes setmanes amb prudència i preveu un nou agost dur. “És ara quan més cal recordar que adoptar un animal és un compromís que dura anys i que no pot quedar condicionat pel calendari ni pels plans de vacances”, assevera.
Si els gossos acostumen a concentrar els casos d’abandonament habitualment, l’estiu també és sinònim d’una autèntica allau de gatets procedents de colònies. Fins al mes de juny, les dades reflecteixen dues realitats diferents entre gossos i gats. En el cas dels gossos, la protectora ha aconseguit reduir les entrades fins al juny mentre ha augmentat lleugerament el ritme d’adopcions, cosa que permet alleugerir la pressió sobre les instal·lacions. La protectora ha registrat enguany 112 entrades de gossos, 23 menys que en el mateix període de l’any passat (-17%). Paral·lelament, les adopcions han crescut un 23%, passant de 77 a 95 animals adoptats (+18). Nou de cada deu gossos que han entrat aquest any ja han trobat una nova llar. Les modes també passen factura als animals. Si fa uns anys els gossos potencialment perillosos omplien moltes de les gàbies de la Protectora, ara el perfil ha canviat. Ja no estan de moda, ara són els Malinois, els Border Collie o els Pastors Belgues algunes de les races que cada vegada arriben més sovint al refugi. “Són gossos molt intel·ligents, però necessiten molta activitat física i mental. Molta gent els tria perquè són molt bonics, però després descobreix que no són animals per viure tancats en un pis”, alerta la responsable.
En canvi, amb els gats la situació enguany és més complicada: tot i que també han disminuït lleugerament les entrades, les adopcions han caigut de manera significativa, el que dificulta “donar sortida als animals i accentua la saturació”, especialment en plena temporada de cria. Només el mes de juny van entrar 61 gats, dels quals 44 eren cries. Molts acaben en cases d’acollida perquè el refugi no disposa de prou espai ni personal per alimentar-los amb biberó. “Hi ha dies que entren diversos gatets de cop i hem de buscar famílies d’acollida amb urgència”, explica Matheja. Les entrades de gats fins al juny també han baixat lleugerament, de 212 a 201 animals (-5%), però aquesta reducció no ha anat acompanyada d’un increment de les sortides. Al contrari: les adopcions s’han desplomat un 18%, passant de 146 a 119 (-27). Una situació especialment delicada durant els mesos d’estiu, quan es concentra bona part de les arribades de cadells.
La diferència entre els animals que entren i els que surten s’ha anat reduint amb els anys —de 172 animals de diferència fins al juny del 2022 a només 36 aquest 2026—, però aquest equilibri no amaga que darrere de cada xifra hi ha desenes d’animals que continuen esperant una oportunitat. Més enllà de les estadístiques, el missatge cada any és el mateix: a les portes d’un dels moments més exigents de l’any, el refugi fa una crida a la responsabilitat i a la solidaritat: no adoptar per impuls, no abandonar quan arriben les vacances i recordar que una adopció no només canvia la vida d’un animal, sinó que també deixa espai perquè un altre animal pugui ser atès mentre espera una oportunitat.
D’altra banda, la Protectora de Sabadell demana la col·laboració de la ciutadania per afrontar les onades de calor. Matheja fa una crida a la donació de piscines de plàstic resisent per refrescar els gossos, ja que “es deterioren amb l’ús i cal substituir-les sovint”. També recorda que qualsevol adopció, acollida temporal o aportació de material ajuda a alleugerir la pressió d’un dels períodes més exigents de l’any per al refugi. “N’hi ha molts que gaudeixen molt de l’aigua”, explica la responsable, Claudia Matheja.
Cada matí, quan s’obren les portes de la Protectora de Sabadell, hi ha gossos que esperen una família i d’altres que, malauradament, encara hi arriben perquè algú ha decidit que ja no els vol cuidar. L’estiu continua sent una de les èpoques més delicades de l’any per al refugi. Les vacances alteren rutines, les adopcions acostumen a alentir-se i el temor que els abandonaments repuntin torna a sobrevolar sobre unes instal·lacions que conviuen cada any amb la mateixa pressió.