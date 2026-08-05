Triple bany de plata per a Txell Ferré a l'Europeu d'artística

La competició estrella de la temporada en la natació artística continental finalitza amb un balanç molt positiu per a la selecció espanyola, amb un total de vuit medalles entre totes les proves de l'Europeu de París. En les rutines per equips, el triple bany de plata ha portat un marcat accent sabadellenc amb la participació de la nedadora del Club Natació, Txell Ferré, com a flyer de referència en les actuacions. El combinat estatal, no obstant això, ha topat amb el mateix mur durant tot el campionat, amb el sonat retorn de Rússia (competien sense bandera), que ha demostrat que no ha perdut la disciplina i la seva capacitat de sincronització tot i l'aturada dels últims temps.
La primera rutina va ser la lliure, en què un base mark va marcar la classificatòria, amb les espanyoles segones a només sis punts. La Locura, el ja icònic títol de l'exercici de les d'Andrea Fuentes, va servir per posar pressió a les russes, que van augmentar la dificultat i, després de la revisió d'un últim híbrid, van concedir la puntuació que deixava la lluita per les medalles en el mateix ordre que havia començat. Espanya va sumar 282.3541, mentre que Rússia va fer 285.0346. Diverses nedadores del combinat estatal, per cert, van denunciar a través de les xarxes socials i en declaracions a diversos mitjans que l'equip rus havia 'robat' una figura inventada per la seleccionadora espanyola.
Enmig de la polèmica i al ritme de Hope, la selecció estatal va sumar la seva segona plata. En la rutina tècnica, el desenvolupament va ser força similar a l'anterior, però aquest cop sense proves prèvies, directament en la final. Les de Fuentes van fer una actuació perfecta, amb una gran puntuació en impressió artística, que va deixar el resultat en un 296.4299 que semblava difícil de superar. Fins que el Moulin Rouge de les russes, amb una enorme dificultat i un final increïble, va tornar a ser suficient per a pujar de nou al més alt del podi amb una puntuació total de 303.2467, amb menys impressió artística, però una significativa diferència en elements i dificultat.
El gran tancament de tot plegat, dimecres, es va produir amb la rutina acrobàtica. Espanya volia la revenja, però es va quedar, novament, a les portes de l'or. Amb el ja reconegut i aclamat Berghain, de la Rosalía, l'equip estatal va tornar a emocionar amb la impressió artística, però es quedar en 242.2428, a poc més de dos punts dels 244.821 de Rússia, que amb els elements va tornar a imposar-se per sumar la triple corona i relegar l'equip nacional al triple subcampionat.
En qualsevol cas, un balanç molt positiu per a la natació artística espanyola, que es continua consolidant com a una de les grans referents del món en la disciplina, i també per a la manresana Txell Ferré. Tot i la seva joventut, la nedadora formada al CN Sabadell ja és una de les principals figures del seu esport i suma més medalles internacionals després d'una temporada atípica. La irrupció de Rússia presenta un nou candidat a totes les medalles i anticipa una apassionant batalla en el Mundial del pròxim any a Budapest entre espanyoles, russes i xineses, les grans dominadores en els últims temps.