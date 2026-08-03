Dues waterpolistes del CN Sabadell, subcampiones del món U16

Nou èxit internacional amb accent sabadellenc per al waterpolo espanyol. La selecció estatal U16 es va penjar la plata després de caure en la final del Campionat del Món davant del combinat grec (11-7), amb un torneig immaculat en què únicament les hel·lèniques van ser superiors. A Zagreb, dues de l'Astralpool CN Sabadell van ser presents a la cita: Coaner Llorenç i Júlia Teodoro, que va ser designada com a millor portera de tot el torneig.
La selecció espanyola va iniciar el seu camí amb una victòria clara contra Sèrbia (13-2) i va repetir triomf davant dels Països Baixos (13-5) i Turquia (9-8). Tot i que no va poder amb Grècia per primer cop (5-8), van certificar la seva classificació igualment. El format, en aquest torneig, va ser especialment innovador amb una lligueta amb tots els equips participants en què només els vuit primers aconseguien el pas als quarts de final després de quatre enfrontaments.
El combinat estatal va ser sisè i, en la primera ronda eliminatòria, es va veure les cares amb Austràlia, que havia fet plena de triomfs. Les de Bea Espinosa es van imposar per 6-9, amb més d'un 50% d'aturades de Teodoro, i es van assegurar la lluita fins al final per les medalles. A les semifinals, van desplegar el seu millor joc i no van donar opcions als Països Baixos (17-5). A la final, no obstant això, Grècia va tornar a demostrar la seva superioritat i, després d'anar manant en el marcador en tot moment, es va acabar enduent la victòria i el campionat.
La gran actuació de Teodoro li va valer per ser la portera titular d'Espanya, i també la millor de tota la competició, mentre que Coaner Llorenç també va ser una peça important amb onze gols en set enfrontaments disputats durant el torneig i amb un bon grapat de minuts en cada partit decisiu de la cita. Una nova medalla internacional amb presència de jugadores locals en la convocatòria espanyola.