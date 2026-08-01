El CE Sabadell empata a zero davant de l'Andorra

Empat a poc (o res) entre el CE Sabadell i l'Andorra en el cinquè amistòs de la pretemporada dels arlequinats, el tercer d'aquesta intensa setmana de partits que es tanca sense derrotes. Els de Ferran Costa s'han quedat a zero davant d'un rival que es trobaran a la Lliga Hypermotion aquesta temporada en un test seriós i una porteria a zero que fonamenta les bases de l'equip en la nova categoria.
Costa ha presentat el seu millor onze en l'actualitat, com a mínim sobre el paper. La principal notícia ha estat la presència de Pere Pons i Quadri amb Urri al mig del camp i la doble punta formada per Yanis Rahmani i Joel Priego. Com a curiositat, ha presenciat el duel a les instal·lacions del CAR l'exfutbolista i propietari de l'Andorra, Gerard Piqué. L'enfrontament ha estat gairebé com una partida d'escacs amb dos estils totalment diferents. La possessió i control del conjunt andorrà contra la pressió intensa del Centre d'Esports. Cap dels dos ha aconseguit imposar el seu joc de forma sostinguda i, durant tot el primer temps, les ocasions han estat pràcticament inexistents.
Ha iniciat millor l'Andorra i ha aconseguit arribar amb certa comoditat a camp contrari, tot i que sense encert en la zona dels gols. Amb el pas dels minuts, el Sabadell s'ha reajustat i ha començat a frenar els constants intercanvis de posició dels futbolistes andorrans, amb més comoditat al terreny de joc i sense patir en excés. Uzkudun ha provat amb un xut massa creuat i Nacho Quintana ha centrat malament després d'una bona jugada personal. A l'altra banda del camp, la millor ha estat en un cop de cap de Bonaldo des del punt de penal que ha marxat fora. Taules al pas per vestidors, en una primera meitat de poques arribades.
A la represa ha sortit millor el Centre d'Esports, més còmode tot i que sense bones oportunitats de generar perill sobre la porteria de Pau López. En canvi, amb algunes accions de més verticalitat ha avisat l'Andorra. Stefan Golubovic, després d'una bona jugada per banda, ha rematat contre un defensor des de l'interior de l'àrea i, en la jugada posterior, Bonaldo ha estat a punt de marcar-se en pròpia en un servei de cantonada prolongat al primer pal. També hi ha hagut alguns moments de tensió entre jugadors i banqueta, tot i tractar-se d'un amistós.
Després de la pausa d'hidratació, el ritme s'ha mantingut. Ton Ripoll ha pogut fer el primer en una errada de Pau López, però un defensor ha estat providencial per evitar el gol a porteria buida del carriler. Ferran Costa ha mogut la banqueta per primera vegada amb l'entrada de Miguelete per Yanis. A l'altra porteria, Jordi Cano ha tingut una gran ocasió en un xut creuat que ha aturat Fuoli, el primer xut a porteria del partit, prop del 80 de joc. Ja en el tram final, Eneko Aguilar i José Català han gaudit de minuts de joc. No s'ha mogut el marcador. Ara tindrà una setmana per preparar el partit el Centre d'Esports que s'enfrontarà al Girona el pròxim divendres.
Han jugat Fuoli, Óscar Sanz, Bonaldo (José Català), Genar Fornés, Ton Ripoll, Urri, Quadri, Pere Pons, Miki Codina (Eneko Aguilar), Joel Priego i Yanis Rahmani (Miguelete).