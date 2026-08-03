La història de Marcial Peralejo: Solidaritat amb origen a Sabadell i destí Sri Lanka

Més de quaranta anys després d’obrir Mobles 2000 a Can Rull, Marcial Peralejo continua aixecant la persiana de la seva botiga, que ja és emblema del barri i de la ciutat, i que un dia ho va ser també d’altres municipis de Catalunya. Però fa temps que el seu negoci va deixar de ser només un negoci. Des del mateix magatzem on guarda armaris i sofàs també s’articula un entramat humanitari per a repartir aliments per a famílies vulnerables, roba, llits per a pisos d’entitats socials de la ciutat i de la seva empresa viatgen bona part dels recursos que financen projectes solidaris a milers de quilòmetres de Sabadell.
Després de 41 anys al capdavant d’una empresa, la seva manera d’entendre la vida passa, sobretot, per les persones. Potser tot hauria estat diferent si, fa anys, no hagués decidit aturar la seva vida, quan va deixar el negoci en mans de l’equip i va marxar a donar una volta pel món. “Vaig descobrir el món tan meravellós i tan injust que tenim, que en tornar vaig decidir crear una ONG”, recorda Peralejo. Durant la seva expedició va conèixer Maria Teresa de Calcuta i la feina de Vicente Ferrer. “Quan coneixes persones així, t’adones que passem massa temps perseguint diners o poder, quan el que realment té valor són les persones”, explica.
D’aquell viatge també en va néixer ‘Ayuda Directa’. Una ONG que no regala peixos, sinó que ajuda a construir la canya: buscava una fórmula que ajudés les persones a guanyar autonomia i un dels projectes que desenvolupa és a Sri Lanka, on acompanya dones que intenten tirar endavant petits negocis —una botiga, un taller de costura o un servei de menjar casolà— però que sovint no tenen prou recursos per fer el pas. L’entitat els concedeix petits microcrèdits que, si el negoci funciona, es renoven amb quantitats més grans. “No es tracta de donar-los diners perquè passin el mes; es tracta de donar-los una oportunitat perquè puguin canviar la seva vida. No volem ser un pedaç”, explica.
L’ ONG avui impulsa projectes a Sri Lanka, Guinea Conakry i Haití. Uns diners que surten directament de Sabadell, a partir dels beneficis que genera Mobles 2000, l’empresa que Peralejo ha convertit, també, en el motor dels seus projectes solidaris. Al magatzem de Mobles 2000 també s’hi couen altes dosis de solidaritat de quilòmetre zero. Des de Sabadell, Peralejo organitza recollides d’aliments que distrueix entre una trentena de famílies de Sabadell i Terrassa que ho necessiten.També col·labora amb el tercer sector de Sabadell aportant llits, armaris o matalassos de la seva botiga per a equipar pisos d’entitats socials.
Aquesta mateixa manera d’entendre les persones i la vida és la que assegura haver traslladat al seu negoci del barri de Can Rull. Al llarg de la conversa, Peralejo parla de mobles, de l’evolució del sector i de negocis. Però, gairebé sense adonar-se’n, sempre acaba tornant a les persones. A l’ajuda als altres. Reivindica la part més humana. Un dia, el periodista i comunicador Josep Cuní li va preguntar què obtenia dedicant tant de temps als altres. I la resposta de Peralejo resumeix millor que cap altra la seva manera d’entendre la vida. “Provi-ho”, li va retar. Al capdavall, Peralejo està convençut que “fer el bé et fa sentir extraordinàriament bé”.