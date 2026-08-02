El sabadellenc Jaume Cusidó crea una app gratuïta per planificar fotografies astronòmiques i seguir el gran eclipsi del 12 d’agost

El pròxim 12 d'agost es viurà un dels grans esdeveniments astronòmics dels darrers anys a Catalunya; un eclipsi solar. En el nostre cas, a Sabadell, el Sol quedarà ocult un 99.8%; fent de la ciutat un magnífic lloc per observar el fenòmen. Aquesta cita astronòmica també serveix per descobrir un projecte nascut de la passió per la fotografia i la tecnologia, l'applicació web gratuïta de l'informàtic i fotògraf sabadellenc Jaume Cusidó. Una iniciativa pensada per ajufar a ña planificació de fotografies del cel, el seguiment de la mtereologia i la preparació d'observacions astronomiques de forma precisa.
Cusidó explica que l’aplicació “fa aproximadament mig any que existeix”, tot i que la seva relació amb la fotografia ve de lluny. Va començar a fer fotos el 2005 amb la seva primera càmera rèflex i, a partir d’aquí, va començar a impartir tallers de fotografia, retoc digital i fotografia nocturna. “Sóc informàtic i fotògraf; és un còctel de tot el que m’agrada”, resumeix.
La creació de Meteofoto
Amb l’arribada de les eines d’intel·ligència artificial i el treball al núvol, el sabadellenc va decidir crear una plataforma que reunís en un sol lloc tot allò que ell mateix consultava abans de sortir a fer fotos. “Estava al sofà i pensava: he de mirar una aplicació pel temps, una altra pels núvols, una altra per saber si podré fotografiar llamps… i vaig dir: per què no ho poso tot junt?”, relata.
El resultat és una aplicació web gratuïta, sense anuncis, que es pot instal·lar al mòbil com si fos una app nativa. Segons explica, hi ha invertit unes 250 hores de feina. L’aplicació integra dades de diverses fonts meteorològiques, com Meteocat i altres models, per afinar millor les previsions. “Vaig voler que consultés diverses fonts alhora, per si una falla o per obtenir dades més precises”, explica.
La llista de funcions de l'app és llarguíssima: previsió meteorològica detallada, seguiment de núvols i precipitacions, guardat de localitzacions, planificació de sessions fotogràfiques, compartició de planificacions amb altres usuaris, biblioteca de fotografia nocturna i astronomia, consells tècnics per fotografiar eclipsis, llamps, aurores boreals o la Via Làctia...
L'aplicació integra meteorologia, fotografia nocturna i planificació d’eclipsis en una sola plataforma
JUANMA PELAÉZ
L’eclipsi del 12 d’agost
Una de les funcions més destacades aquests dies és la dedicada a l’eclipsi solar. L’aplicació mostra un mapa interactiu amb la franja eclipsada i permet clicar qualsevol punt per conèixer el percentatge exacte d’ocultació.
Cusidó explica que “com més t’acostes a la línia central de l’eclipsi, més dura la fase total”. A les zones de Lleida la totalitat podrà superar el minut i mig, mentre que a Sabadell l’eclipsi serà gairebé total però no complet. “Aquí no veurem la corona solar perquè quedarà un fil de Sol suficient per mantenir molta llum ambiental”, adverteix. Ell mateix ja ha planificat el seu desplaçament cap a la zona de totalitat i assegura que sortirà de matinada per evitar les grans retencions previstes.
On veure l’eclipsi a Sabadell
Per als qui es quedin a la ciutat, Cusidó recomana diversos espais oberts: el Parc Astronòmic de Sabadell, alguns espais de Can Gambús i, fins i tot, el cementiri de Sabadell. Segons els seus càlculs, “la posta del Sol quedarà a la dreta de Montserrat” i l’astre es trobarà molt baix sobre l’horitzó, aproximadament “un dit per sobre” quan estigui més eclipsat. Aquesta referència visual pot ajudar els observadors a orientar-se sense instruments.
Els consells per fotografiar-lo sense riscos
L’autor insisteix especialment en la seguretat visual. “Sempre ulleres homologades”, remarca. Per fotografiar el Sol cal utilitzar filtres solars específics d’alta densitat; sense ells, el sensor de la càmera i la vista poden quedar danyats.
A Sabadell, com que l’eclipsi no serà total, el filtre haurà d’estar col·locat durant tota l’observació. L’aplicació inclou esquemes i indicacions sobre la configuració de la càmera (diafragma, focal i exposició) per facilitar la feina als aficionats que s’hi estrenin. Convertint una observació excepcional en una experiència accessible i segura.