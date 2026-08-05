Les obres dels 108 pisos de lloguer assequible de Can Gambús avancen amb un 10% d'execució

Continuen avançant les obres de la promoció Can Gambús 2, formada per dos edificis i 108 habitatges de lloguer assequible entre el carrer de Malta i el de Kurdistan, amb un preu que oscil·larà entre els 400 i els 650 € al mes. Els treballs es troben en la seva fase inicial, ara per ara, completats en un 10% d'execució. Fins ara, les obres s'han centrat en l'estructura sota rasant del bloc de Kurdistan, és a dir, la fonamentació de l'aparcament i ja s'hi està col·locant l'estructura de fusta. Pel que fa al bloc de Malta, les pròximes setmanes es continuarà pujant el fonament sota rasant.
Es tracta d'una construcció impulsada per l'empresa municipal d'habitatge, VIMUSA, amb l'objectiu d'ampliar el parc públic de Sabadell, que és el segon municipi de Catalunya amb una oferta més elevada. La primera pedra de la promoció es va col·locar el passat mes de novembre i està previst que les obres finalitzin a finals del 2027, tal com ha explicat l'alcalde accidental Eloi Cortés en una visita al solar. Ara bé, aquest hivern s'han endarrerit els processos. "Hem tingut alguns mesos d'endarreriment a causa de les pluges de principis d'any, quan estàvem fent el soterrani, i ara esperem recuperar velocitat amb el muntatge de l'estructura".
Precisament es dona molta importància a l'ús de la fusta, importada del País Basc, com a element sostenible per a complir amb els criteris del programa de la Unió Europea Level(s). S'està treballant amb panells de CLT, és a dir, fusta contraxapada que estalvien emissions de CO₂ i s'encolen amb resina. Així ho ha especificat l'arquitecte responsable de VIMUSA, Jaume Pont. Seguint aquest criteri, a banda de l'ús de materials de baix impacte, els habitatges comptaran amb envoltants tèrmiques d'alt rendiment, equips eficients, plaques fotovoltaiques i mesures d'ús racional de l'aigua. De fet, parlem d'una construcció que rebrà la 'certificació energètica 'A'.
Com serà l'espai?
Situada en una parcel·la de 4.681 m², la promoció es dividirà en 60 pisos en el bloc del carrer de Malta i 48 en el del Kurdistan. Els habitatges ocuparan entre 55 i 70 m² i disposaran de 2 o 3 habitacions. També hi haurà 4 pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Cada llar tindrà terrassa, llum natural i ventilació creuada, a més d'un pati comunitari amb zones verdes i d'ombra, 93 trasters, 123 places d'aparcament per a coxes, 26 per a motos, 4 locals comercials i un local comunitari. En la mateixa línia sostenible, es preveuen mesures de confort acústic, disseny inclusiu i espais per a bicicletes.
I si parlem de les adjudicacions? 7+3
"Les persones han d'estar inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge protegit i, a partir d'aquí, en funció dels ingressos i de la realitat familiar, s'aniran assignant els habitatges", ha concretat Cortés. Habitualment, el criteri que s'aplica és el de l'ordre d'antiguitat en aquest registre. "Sempre fem promocions amb habitatges de diferents tipologies per adaptar-nos a les diverses realitats de les famílies". En el cas de Can Gambús 2, és una promoció a priori "destinada al col·lectiu general". "Després veurem si hi ha alguna petita reserva per a entitats o algun col·lectiu específic", ha puntualitzat l'alcalde accidental.
Pel que fa a la durada dels contractes de lloguer, aquesta serà de 7 anys, prorrogables fins a un màxim de 10. "Forma part d'aquest procés d'estar uns anys en un habitatge públic i després poder accedir a un habitatge del mercat privat". Aquesta construcció comportarà una inversió propera als 29 milions d'euros, amb prop de 4, procedents dels fons europeus Next Generation.