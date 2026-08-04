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Sabadell activa la prealerta Inuncat per la previsió de pluges intenses

Sabadell

El consistori ha fet una crida a la ciutadania perquè extremi les precaucions

Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 04 d’agost de 2026 a les 16:36

L'Ajuntament de Sabadell ha activat aquest dimarts, 4 d'agost, la prealerta del pla Inuncat davant la previsió d'intensitat i acumulació de pluja al municipi. El consistori ha fet una crida a la ciutadania perquè extremi les precaucions i segueixi les recomanacions de seguretat mentre duri l'episodi meteorològic.

Entre els principals consells, es demana informar-se de l'evolució del temps a través del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), evitar travessar zones inundades encara que semblin poc profundes i no estacionar vehicles en rieres ni en punts subterranis susceptibles d'inundar-se.

Així mateix, l'Ajuntament recomana actuar amb prudència en les activitats a l'aire lliure i evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles. En cas d'haver d'agafar el vehicle, recorda la importància de moderar la velocitat i mantenir la distància de seguretat.

El consistori demana seguir l'evolució de la situació meteorològica i mantenir-se atent a les possibles actualitzacions dels avisos mentre es mantingui activada la prealerta.

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