“Aquesta rasa no està prou protegida”

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Veïns del carrer de la Salut denuncien el mal estat del tancament d’unes obres que, asseguren, fa mesos que ocupen part de la vorera. Expliquen que la rasa “no està prou protegida” malgrat que sí que està senyalitzada, fet que “genera inseguretat per als vianants, especialment a la nit o quan hi passen persones amb mobilitat reduïda, cotxets o infants”. “La tanca està mal posada, es mou i fa la sensació que qualsevol hi pot caure”, lamenta una veïna. Un altre resident critica que “fa mesos que està igual, sense que s’hi vegi activitat, i mentrestant la vorera continua ocupada”.
També denuncien que l’espai s’ha convertit en un punt on s’acumula brutícia. “Com que no hi ha moviment, hi ha gent que hi llença brutícia i acaba fent molt mala imatge del carrer”, asseguren, mentre critiquen “l’incivisme d’alguns”. Fins i tot, algú ha escrit un missatge sobre una de les tanques de protecció: “Companyies i Ajuntament: vergonya d’obra!”. Els veïns reclamen que l’Ajuntament i l’empresa responsable actuïn per assegurar correctament la zona i, sobretot, acabar aquestes obres que “fa mesos” que s’allarguen.
L’espai correspon a unes obres vinculades a un espai privat. “Després de l’enderroc de la façana, la instal·lació del gas va quedar provisionalment per l’exterior de l’edifici”, exposen fonts de l’Ajuntament de Sabadell consultades pel Diari. Ara que aquesta instal·lació ja s’ha executat per l’interior de l’habitatge, “la companyia subministradora del gas ha de fer la connexió soterrada per la vorera”, asseguren les mateixes fonts municipals. El consistori assegura que, un cop finalitzin aquests treballs, es repararà el paviment afectat.
La previsió municipal és que les obres quedin enllestides i la vorera quedi completament arranjada durant la primera quinzena d’agost. Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del telèfon 937 26 42 11 o per correu electrònic a oficina@sindicsabadell.cat.