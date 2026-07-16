“L’escocell buit és un perill, hi ha caigut gent”

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Una dona gran va resultar ferida la setmana passada després de caure en un escocell buit al carrer de Marià Fortuny, al Centre. L’accident ha tornat a posar sobre la taula les queixes per l’estat d’aquest punt, que, segons comerciants de la zona, fa temps que provoca caigudes de vianants. La dona, que va prendre mal arran de la caiguda, reclama que s’actuï abans que es produeixi un accident de més gravetat. “He tingut molta sort pel que és, però hi podria haver pres molt més mal. És un perill, sobretot per a la gent gran”, lamenta. Segons denuncia la dona que va caure, l’escocell, sense arbre ni cap element de protecció, queda poc visible per als vianants. A més, assegura que la situació s’agreuja quan hi ha camions estacionats just al davant.
“Quan gires, moltes vegades el camió et tapa la visió i no veus el forat fins que ja hi ets a sobre”, afirma. La dona va ser atesa a un negoci proper, l’agència de viatges Be travel, des d’on asseguren que han vist caure més persones en aquest mateix punt. Asseguren que no és un cas aïllat i que en diverses ocasions han hagut d’ajudar persones que havien ensopegat. La veïna considera que cal una actuació urgent. “No pot ser que s’hagi d’esperar que algú es faci molt mal per arreglar-ho. Els carrers s’han de mantenir i aquests riscos s’han d’eliminar”, reclama. A més d’aquest punt concret, també demana que es revisi el paviment de l’avinguda de Francesc Macià: “Hi ha diverses rajoles que es mouen o estan aixecades i que també poden provocar ensopegades”, adverteix. La dona espera que l’Ajuntament actuï “com més aviat millor”.
Fonts municipals expliquen al Diari que l’Ajuntament ja té prevista una actuació en aquest punt. Segons indiquen, està prevista la plantació d’un arbre a l’escocell i l’aportació de més sorra perquè el terreny quedi anivellat amb la resta del paviment. Amb aquesta intervenció, el consistori assegura que es vol “millorar-ne la seguretat i evitar possibles caigudes”, donant resposta a una incidència que, segons denuncien veïns i comerciants de la zona, fa temps que genera problemes entre els vianants.
Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del telèfon 937 26 42 11 o per correu electrònic a oficina@sindicsabadell.cat.