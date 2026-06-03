“Una furgoneta no es mou mai del lloc”

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Els veïns d’un carrer del barri de Can Puiggener de Sabadell denuncien una situació que, asseguren, s’allarga des de fa anys sense que ningú hi hagi posat solució. Es tracta d’una furgoneta de grans dimensions vinculada a un taller de la zona que, segons expliquen, ocupa de manera permanent una plaça d’aparcament a la via pública. Els residents afirmen que el vehicle no es fa servir de manera habitual i que s’ha convertit, de fet, en un magatzem de recanvis. “A l’interior s’hi acumulen materials relacionats amb l’activitat del taller”, lamenten alguns veïns.
A més, denuncien que la furgoneta estaciona ocupant una part de vorera, una situació que consideren que dificulta el pas dels vianants. La queixa principal dels afectats és la manca de resposta per part de l’Ajuntament. Asseguren que al llarg dels anys han efectuat nombroses trucades a la Policia Municipal per informar de la situació, però lamenten que les seves reclamacions no hagin tingut cap efecte. “Hem avisat moltes vegades i no s’hi fa res”, expliquen alguns veïns. Els residents consideren que la furgoneta ocupa de manera indefinida un espai públic d’aparcament en una zona on les places són limitades. Els afectats demanen una inspecció de la situació i una resposta per part de l’Ajuntament.
"Policia Municipal parlarà amb el propietari"
Fonts municipals exposen que la normativa estableix que un vehicle no pot estar estacionat més de 30 dies seguits exactament al mateix lloc de la via pública. En aquests casos la Policia Municipal multa els vehicles, però si el propietari mou el vehicle abans dels 30 dies, encara que després torni a aparcar a la zona, la normativa no permet sancionar. En aquest cas, la Policia Municipal “hi intervindrà” i “parlarà amb el propietari per comentar-li i indicar-li que l’ha de moure”, expressen des de l’Ajuntament. Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del telèfon 937 26 42 11 o per correu electrònic a oficina@sindicsabadell.cat.