“L’àrea de gossos del Taulí està en molt mal estat”

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L’àrea de gossos situada a l’entorn del Taulí es troba en un "estat de degradació" que ha generat malestar entre els usuaris habituals del parc per a gossos. Veïns de la zona i usuaris del pipicà denuncien que les instal·lacions acumulen desperfectes des de fa temps, amb portes trencades, forats al terra i restes d’una incidència recent amb un arbre caigut que, segons expliquen, no ha acabat de ser reparada adequadament. El punt més crític es va produir, segons assenyala un usuari, quan un arbre va caure a l’interior de l’espai. Els serveis municipals van retirar el tronc, però no haurien arranjat la zona afectada. “Van venir, van tallar i endur-se el tronc, però tot s’ha quedat exactament igual”, explica un usuari habitual del pipicà.
L’àrea del Parc Taulí de Sabadell és una de les zones més freqüentades pels propietaris de gossos del barri, però alguns veïns asseguren que l’espai ha anat empitjorant progressivament. “Fa temps que està deixat. Les tanques tenen parts trencades”, relata una altra veïna que utilitza el recinte diàriament. Les queixes no són noves. Segons expliquen diversos usuaris, s’han presentat queixes a l’Ajuntament advertint del mal estat de l’equipament, però no s’han executat millores visibles. També lamenten que la zona estigui envoltada de pins, amb el risc que suposa la processionària per als animals. Els afectats reclamen condicionar l’espai, reparar les tanques i restituir forats, així com un manteniment més habitual.
"Hi ha previsió d'actuar a aquesta àrea"
Fonts municipals asseguren que des de l’Ajuntament hi ha previsió d’actuar a l’àrea d’esbarjo per a gossos del Taulí “per dur a terme diferents treballs de manteniment i millora de l’espai, per reparar els elements malmesos i posar al dia l’espai perquè les persones usuàries i els seus animals en puguin gaudir en les millors condicions”, asseguren. “Continuem treballant per millorar i ampliar els espais destinats als gossos”, exposen. Si l’any 2020 Sabadell disposava de 7 àrees específiques per a gossos, actualment ja en té 15, i ara s’estan executant les obres d’una nova àrea al parc d’Odessa. “L’objectiu és continuar incrementant i millorant aquests espais”, diuen.