“Necessito una dutxa adaptada al meu pis”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
L'Ana María Ortega ha contactat amb el Diari per denunciar la situació que viu des de fa mesos al seu habitatge de protecció oficial de Torre-romeu: conviu amb la seva filla, que té reconegut més d’un 90% de discapacitat, i assegura que la seva mobilitat és molt reduïda. A aquesta situació s’hi suma que ella mateixa pateix fibromiàlgia, fet que, segons relata, li impedeix fer esforços físics com els que requereix ajudar la seva filla a entrar i sortir de la banyera. Per aquest motiu, van tramitar una sol·licitud d’ajuda econòmica per substituir la banyera per un plat de dutxa, una adaptació que consideren imprescindible. La resposta que han rebut és que el termini per optar a aquesta convocatòria havia finalitzat.
La dona assegura que mai van rebre cap comunicació advertint de la data límit per presentar la documentació i lamenta que ara se’ls indiqui que hauran d’esperar fins a la pròxima convocatòria. “No podem esperar un any més”, afirma. “Precisament demanem adaptar el bany de casa perquè no tinc capacitat física per moure-la”, sosté. La veïna assegura que ha exposat el cas davant diferents serveis i administracions, però lamenta que continua sense trobar una solució que doni resposta a les necessitats de la seva família. Un cas, de fet, que també ha passat per mans del síndic municipal de greuges, Josep Escartín.
Un ajut per al 2027
Fonts de municipals sostenen que l’Ajuntament ha atès i està fent seguiment acurat del cas i totes les gestions precises per trobar-hi una solució. “Com a administració municipal no es disposa d’ajuts per a aquest tipus de reformes a casa, i per això es va acompanyar la família en el procés de sol·licitud a la Diputació de Barcelona”.
Malauradament, la petició aquest any ha quedat fora perquè “s’havien esgotat el nombre d’expedients que s’hi podien acollir i es presentarà entre les primeres de 2027”. Mentrestant, l’Ajuntament “ha ofert la cessió d’ajudes tècniques (cadires o altres elements) que facilitin aquesta tasca i se li ha proposat que pugui anar a un equipament municipal que tingui a prop de casa si ho necessita”, exposen les mateixes fonts de l’Ajuntament de Sabadell.