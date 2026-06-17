“Em cobren interessos de l’IBI i l’error no és meu”

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Francisco Manuel Criado, veí de Sabadell, ha rebut recentment una notificació que l’ha deixat sorprès. Després d’haver abonat l’any 2022 un rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de només 15 euros, ara l’administració li reclama la diferència que va quedar pendent de pagar, juntament amb un recàrrec i interessos de demora. Segons explica, l’import no va ser fruit d’una omissió voluntària ni d’un error seu, sinó d’un error de l’Ajuntament.
Tot i això, uns anys més tard ha rebut una carta en què se li exigeix el pagament de la quantitat que no es va cobrar en el seu moment, així com aproximadament 25 euros addicionals en concepte de recàrrec. “Si l’error va ser de l’Ajuntament, no hauria de ser jo qui n’assumís les conseqüències”, lamenta Criado. “La llei ho empara, però aleshores aquesta llei no és justa”, diu. Critica que s’hagi de traslladar el cost dels recàrrecs a persones que van actuar d’acord amb la informació facilitada per l’administració.
Criado assegura que va pagar l’import que li va ser requerit en el seu moment i que ara es veu obligat “a assumir unes despeses addicionals” derivades d’un error que no va provocar. “No em mobilitzo pels 25 euros, sinó perquè ho trobo injust”, diu. Ha recorregut, també, al síndic municipal de greuges. “Nosaltres clarament donem la raó al ciutadà i no estem gens d’acord amb la resolució de l’Ajuntament”, exposa el síndic, Josep Escartín.
"Són una obligació moral"
Fonts municipals exposen que “aquests interessos no tenen caràcter sancionador, sinó que constitueixen una obligació legal prevista a la normativa tributària quan un pagament es realitza fora del termini”. Ho determina l’article 26.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. “Els interessos són conseqüència automàtica del retard en el pagament d’un deute tributari, amb independència de les circumstàncies que hagin motivat aquest retard”.
La normativa tributària estableix que les administracions poden revisar liquidacions i reclamar els imports que hagin quedat pendents de cobrament. L’objectiu d’aquests interessos és compensar el temps durant el qual els diners no han estat ingressats a les arques públiques.