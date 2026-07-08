“Les jardineres estan brutes i molt deixades”

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Veïns del barri d’Espronceda de Sabadell reclamen de nou més neteja i manteniment a les jardineres situades al carrer de Feijoo, aproximadament al número 67. Segons denuncien, aquests espais acumulen brutícia des de fa setmanes i presenten un aspecte de deixadesa que, “amb les altes temperatures dels darrers dies, provoca males olors”. Veïns exposen que les jardineres es troben habitualment “plenes de brutícia” i consideren que la manca de manteniment afecta la imatge de l’entorn i el benestar dels veïns. “Amb aquesta calor, la pudor és evident i resulta molt desagradable passar per aquesta zona”, expliquen. “Molts cops som nosaltres els que ho recollim tot”, diuen. No és la primera vegada que aquest punt genera queixes.
Fa un temps, els mateixos veïns ja van traslladar una incidència similar a l’Ajuntament, que va acabar intervenint per retirar les males herbes i condicionar l’espai. Ara, però, lamenten que la situació s’hagi tornat a deteriorar i demanen una nova actuació municipal per garantir-ne un manteniment més regular. Consideren que una conservació periòdica evitaria que aquests espais tornessin a acumular residus i oferissin una imatge de deixadesa. “Esperem que aquesta reclamació sigui atesa com més aviat millor i que es recuperi el bon estat d’aquest tram del carrer de Feijóo”, diuen.
"Els propietaris miren de tancar-lo"
Fonts municipals han explicat al Diari que, “es tracta d’un espai privat i el manteniment correspon a la comunitat de veïns”, malgrat que fa aproximadament un any es va actuar a l’espai. “Des de l’Ajuntament ens hem posat en contacte amb ells per mirar d’ajudar-los en allò que sigui necessari. La comunitat de propietaris està mirant de tancar-lo per evitar usos incívics”, destaquen les mateixes fonts. Des del Diari de Sabadell també us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del telèfon 937 26 42 11 o per correu electrònic a oficina@sindicsabadell.cat.