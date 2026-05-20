“Hi ha vehicles que no es mouen de la plaça”

Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Veïns de dos carrers del Centre de Sabadell han expressat el seu malestar per la presència continuada d’alguns vehicles estacionats des de fa mesos a la mateixa zona. Segons expliquen alguns residents, hi ha vehicles que ocupen places d’aparcament de manera gairebé permanent, fet que, asseguren, dificulta la rotació i agreuja la manca d’espai per estacionar. Residents denuncien que els vehicles passen llargues temporades sense moure’s o bé es desplacen puntualment per tornar a aparcar pràcticament al mateix lloc. Aquesta situació, expliquen, dificulta l’aparcament .
“Hi ha dies que dones voltes durant vint minuts per trobar un lloc lliure i acabes aparcant lluny de casa”, lamenta una veïna que prefereix mantenir-se en l’anonimat. “El problema no és només la falta de places, sinó que hi ha cotxes que pràcticament no es mouen mai”, afegeix. Un altre resident assegura que la situació s’arrossega des de fa mesos.
“Els veiem sempre als mateixos punts. Potser algun dia els mouen, però al cap de poca estona tornen exactament al mateix lloc. Això impedeix que hi hagi rotació”, diu. Veïns reclamen una major supervisió per part de l’Ajuntament i de la Policia Municipal. Alguns residents demanen que es comprovi si els vehicles compleixen la normativa vigent i si es tracta de cotxes abandonats.
Un màxim de 30 dies seguits
Fonts municipals han expressat al Diari de Sabadell que la normativa vigent estableix que un vehicle no pot estar estacionat més de 30 dies seguits exactament al mateix lloc de la via pública. “En aquests casos la Policia Municipal multa els vehicles”, asseguren des de l’Ajuntament. Ara bé: “Si el propietari mou el vehicle abans que passi un mes, tot i que després torni a aparcar a la mateixa plaça o zona, la normativa no permet sancionar aquesta situació i això és el que passa amb aquests vehicles”. En aquest cas, però, fonts municipals asseguren que la Policia Municipal contactarà amb el propietari per a recordar-li que no pot fer un ús continuat de l’espai públic mantenint aquests vehicles estacionats durant llargs períodes sense moure’ls.