“La ruta del colesterol té una part en mal estat”

EL TEU DEFENSOR
Un lector del Diari ha tornat a denunciar l’estat de la part baixa de la coneguda ruta del colesterol, una zona molt transitada per veïns que hi surten a caminar o córrer. Ho fa exactament un any després que alertés per primera vegada del deteriorament del paviment, i lamenta que, lluny de millorar, “la situació és encara pitjor”. Segons explica, malgrat que fa un any es van executar obres de reparació al tram mitjà i superior del recorregut, la part inferior ha quedat fora de les actuacions i “continua en molt mal estat”. El paviment, diu, presenta noves esquerdes i irregularitats que dificulten el pas, especialment en els dies de pluja, quan s’hi acumulen bassals i fang.
El lector remarca que aquest itinerari és utilitzat diàriament per persones de totes les edats, però sobretot per gent gran que hi passeja a primera hora del matí, quan encara és fosc i la visibilitat és baixa. “És un espai molt freqüentat per persones grans, algunes amb mobilitat reduïda o que fan servir bastó, i qualsevol irregularitat pot representar un risc real de caiguda”, alerta. Una de les queixes més insistents és la manca de manteniment del camí de sorra paral·lel, que molts veïns utilitzen per córrer o caminar. A banda de les deficiències del paviment, el lector també denuncia la falta d’una il·luminació adequada en el tram inferior.
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell consultades pel Diari exposen que “la desbrossa de l’entorn de la ruta del colesterol, està programada dins les tasques de manteniment periòdic que es fa de manera continuada a tota la ciutat per garantir el bon estat de l’espai públic i les zones verdes”. En aquest sentit, insisteixen que l’actuació feta es va centrar en la renovació dels aparells de gimnàstica, “que presentaven un estat molt deteriorat pel pas del temps i l’ús continuat”.
També es va aprofitar per reparar el paviment de la zona mitjana i alta del recorregut, “que era on es concentraven els desperfectes més importants”. Ara, sostenen, està previst intervenir també a la part baixa del recorregut “per a millorar els trams més afectats i continuar fent d’aquest espai un itinerari més segur i accessible per a la ciutadania”.