La fira Medievàlia preveu 30.000 visitants al Centre

Unes 30.000 persones viuran la 29a edició del Medievàlia entre el 15 i el 17 de maig, a l'entorn del Mercat Central i fins a la plaça del Gas, segons preveu l'organització. Hi haurà un centenar de parades, la majoria d'artesans, però també d'aliments i restauració. Més enllà de la fira comercial, l'esdeveniment serà una reivindicació cultural i històrica.
A tota hora hi haurà balls d'espases, combats –torneig de justes–, tallers i, fins i tot, un concurs de cuina medieval. Entre les recreacions històriques, hi haurà mostres d'antics oficis. Malabars, jocs de gegants de fusta, pintacares, sons de trobadors, espectacles de foc, concerts... Es pot consultar tota la programació del Medievalia en aquest enllaç.
L'inici de Medievalia serà divendres a les 17h, tot i que la inauguració oficial serà dissabte a les 11h, amb l'encesa de la torxa i el passeig inaugural de les autoritats. La cloenda serà el diumenge a les 21h.