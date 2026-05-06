Ferit greu un home després de caure a la llera del riu Ripoll

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en el rescat d'un home que ha resultat ferit greu després de caure per un barranc de la llera del riu Ripoll a Sabadell. El cos de rescat ha rebut l'avís a les 00:49 h i ha activat un dispositiu amb una unitat dels GRAE i el GROS. Segons apunten, eren un grup de tres, però es va requerir el rescat d'un d'ells. Els efectius van accedir fins al punt desembrossant la zona i utilitzant l'autoescala per remuntar el ferit. A banda, es van activar dues ambulàncies i un equip conjunt del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que van atendre l'home i el van traslladar en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de la capital vallesana.\r\n\r\n\r\nPer aquest incident, el SEM ha assisit 1 home, traslladat en estat greu a l'Hospital Parc Taulí, @parctauli\r\n\r\n2 ambulàncies i 1 equip conjunt SEM-@bomberscat activats https://t.co/xjJKXnW9r6\r\n— SEM. Generalitat (@semgencat) May 6, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n