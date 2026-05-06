El Tren Granota torna a les vies: horaris, preus i tot el que has de saber

El Tren Granota de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va iniciar diumenge passat una nova temporada amb el seu habitual recorregut entre les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell. El vehicle circularà els primers diumenges de cada mes, des de maig fins a desembre, a excepció de juliol i agost: 7 de juny, 6 de setembre, 4 d’octubre, 1 de novembre i 6 de desembre. Amb aquesta activitat, Ferrocarrils ofereix a tota la ciutadania reviure l’experiència de viatjar en un tren emblemàtic de la història del ferrocarril a Catalunya i valorar el patrimoni preservat d’FGC. Per pujar-hi, no cal cap bitllet especial: els usuaris que ho desitgin podran pujar al comboi amb un bitllet integrat o un títol propi d’FGC, amb una tarifa que varia en funció de les estacions d'origen i destí del trajecte. Es poden consultar horaris, preus i el calendari en aquest enllaç.
Un tren de la postguerra
El vehicle va estar en servei entre els anys 1944 i 1996, i va ser batejat col·loquialment pels viatgers com a Tren Granota pels seus colors i pels seus fars característics de la part frontal. Es va construir durant la postguerra per tal de modernitzar els vells vehicles que cobrien el servei de les prolongacions suburbanes de Sarrià fins a Les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell. Després de la Guerra Civil van dissenyar un nou tipus de vehicle, d’aspecte i tecnologia modern, el que es coneixeria com a Tren Granota. Es va posar per primera vegada en circulació l’any 1944.
Quan Ferrocarrils es va fer càrrec de les línies, el 1979, va engegar un programa de modernització dels combois, que es trobaven en un estat de conservació deficient. El 20 de juny de 1996, commemorat amb diversos actes oficials, van circular els darrers trens de la mateixa fornada. Tres dels cotxes, els que estaven més propers a l’estat inicial, es van preservar com a material històric i des d'aleshores han conformat una única unitat de tren. Un cop feta tota la restauració i revisió tècnica i de seguretat, s’ha tornat a posar en servei, amb l’objectiu de constituir un reclam turístic i històric per a totes les persones usuàries d’FGC.