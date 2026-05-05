Els Mossos celebren el Dia de les Esquadres: “Gràcies per estar sempre al servei de la ciutadania”

Salvar una persona que es volia suïcidar amb gasolina, detenir l'autor d'apuntar amb un làser l'helicòpter policial, recuperar vehicles sostrets, dur a terme maniobres de reanimació o auxiliar persones en accidents de trànsit. Són alguns dels casos que han estat guardonats aquest dimarts al matí a la celebració del Dia de les Esquadres 2026, que té com a objectiu reconèixer la feina feta pels efectius de la policia catalana durant el darrer any.
L'acte, celebrat a l'Auditori Municipal Miquel Pont, de Castellar del Vallès, ha estat encapçalat pel cap de l'Àrea Bàsica Policial dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, Enric Cervelló, que ha volgut agrair la feina a la trentena d'agents que han estat guardonats. "La seguretat és una construcció col·lectiva que fem entre tots i els resultats es noten. Ha estat un any complicat, però vull felicitar tots els companys que sempre hi sou encara que no sempre se us vegi", deia.
Cervelló també ha volgut fer èmfasi en els bons resultats que hi ha hagut del reforç de les actuacions amb les policies locals, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals o els Bombers de la Generalitat. "Ens ha fet més forts com a sistema de seguretat i ara som una policia més resolutiva i transparent que posa les persones al centre", ha elogiat. A banda, també ha volgut reconèixer l'esforç i el suport "a la judicatura i la fiscalia". L'auditori s'ha omplert de familiars, amics, companys i personalitats polítiques que no s'han volgut perdre la trobada.
Més d'una trentena de lliuraments
Desenes d'efectius dels Mossos d'Esquadra han estat guardonats per haver realitzat una actuació "rellevant", tal com defineixen des del mateix cos, durant l'any: coordinacions especials amb un bon desenllaç, detencions de multireincidents, dur a terme maniobres de reanimació a persones a la via pública, actuar fora de servei per evitar un furt i un llarg etcètera de reconeixements més. Jordi Vives, cap del Grup d'Atenció a la Víctima, ha tancat la ronda de reconeixements parlant en nom de totes les persones reconegudes: "Volem agrair amb orgull i humilitat les nostres accions, que sovint no surten als titulars, però sempre hi som", ha dit. "Avui rebem aquest nomenament, però demà tornem a estar al lloc que més ens agrada: vetllar per la seguretat de la ciutadania", ha agregat, a tall de conclusió.
Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat amfitriona, Yolanda Rivera, ha assegurat que ha estat "un honor" acollir la celebració del Dia de les Esquadres 2026. "Sou un pilar fonamental de la nostra societat i us mereixeu un acte que reconegui la vostra feina", ha exposat. "Castellar del Vallès és el municipi de més de 20.000 habitants més segur de l'Estat, segons dades del Ministeri d'Interior, i és, en part, gràcies a la vostra tasca", ha tancat.
Alguns dels protagonistes de la trobada
Oriol Ballesteros: "Sempre agrada un copet a l'esquena"
L’Oriol Ballesteros ha estat guardonat per haver identificat i detingut l’autor d’una persona amb antecedents que es dedicava a fer estrebades a les pertinences de persones grans. Els fets van tenir lloc a la zona sud de Sabadell, segons explica l’agent. Després d’una acció violenta a una dona d’edat avançada, els agents van atendre la víctima i es va poder formalitzar la denúncia in situ. La investigació posterior va permetre trobar l’autor i es va posar fi, així, a una sèrie de fets similars. “Sempre s'agraeix que et donin un copet a l'esquena i que es reconegui la feina que fem. Estic molt content", explica.
Daniel Salvador: "És un orgull rebre aquest guardó"
El Daniel Salvador ha estat reconegut per haver detingut l’autor d’un robatori amb força a Sant Quirze del Vallès, gràcies a la coordinació policial i a l’ús de la tecnologia. Els agents van prestar assistència a les víctimes d’un robatori en un vehicle i en un domicili, que van trobar-ne l’autor gràcies a un sistema de geolocalització que tenien activats els objectes sostrets. Es va poder localitzar ràpidament i detenir el responsable dels fets. Així, es van poder recuperar els objectes robats. “És un orgull per a mi i per a la meva família, que també col·labora sempre”, comenta l’agent.
Verónica Moreno: "La nostra feina és plena de moments complicats"
La Verónica Moreno, per la seva banda, va intervenir davant de l’amenaça greu d’un home, en un context de violència masclista, que es trobava alterat, impregnat de benzina i amb intenció de calar-se foc davant del domicili de la víctima, al sud de Sabadell. Amb habilitat, els agents van aconseguir controlar la situació, desarmar l’individu i detenir-lo. “Mentre jo m’apropava a poc a poc cap a ell distraient-lo, un company el va sorprendre per darrere i el va poder reduir”, diu. “És un orgull que reconeguin la nostra feina, plena de moments complicats”, assegura.