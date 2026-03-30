La recepta del municipi amb el número més baix de delictes per habitant de tot l’Estat: "La clau és la prevenció"

Castellar del Vallès és el municipi de més de 20.000 habitants amb l’índex més baix de delictes penals de tot l’Estat espanyol, segons el darrer balanç anual publicat pel Ministeri de l’Interior. La notícia va ser compartida la setmana passada en una Junta Local de Seguretat que va servir per fer balanç de l’any policial. La sala de plens de Ca l’Alberola va aplegar diferents autoritats dels cossos de seguretat i una àmplia representació política, satisfeta amb unes xifres que consoliden la vila en un rànquing on també apareixen localitats catalanes com Olesa de Montserrat, Esparreguera, Sant Andreu de la Barca o Manlleu. Entre les figures presents en la cita hi havia el regidor de Seguretat i Protecció Civil castellarenc, Pepe Leiva, satisfet amb els resultats registrats.
"La recepta es diu prevenció. La Policia Local i els cossos de seguretat fan una molt bona tasca. Però la ciutadania també té gran part de culpa d'obtenir una dada així, pel seu comportament i civisme exemplars", sosté al Diari. En aquest sentit, entre les claus, assenyala el volum de controls en el trànsit, patrullatge o dispositius de seguretat ciutadana desplegats de forma constant. "Podríem parlar que és anecdòtic que tinguem la millor dada de l'Estat. Però la feina que es fa cal destacar-la i és molt important", reivindica. El responsable detalla que l'índex de delictes per cada 1.000 habitants va caure fins als 15 fets. "La mitjana a l'Estat és de 56 i a Catalunya de 68. Però això no ens ha de fer abaixar la guàrdia. Hem de continuar treballant. Els anys anteriors ja estàvem en una posició molt bona", reiterant el paper dels veïns i la coordinació dels cossos.
L'anàlisi de les dades
Un dels elements que han fet baixar el total d'infraccions penals (-20,7%) en l'últim trimestre de l'any passat és la reducció de la cibercriminalitat (-19,9%), que ha caigut notablement el 2025. "Aquí hi ha dues línies que observem. D'una banda, una tasca policial dels diferents cossos amb molt control i vigilància a les xarxes. A Castellar, per exemple, vam tenir dues o tres actuacions molt importants l'any passat. La segona via és la conscienciació de la gent. Cada vegada rebem més trucades que són estafes i cada vegada som més conscients que no s'han de donar dades per telèfon ni en línia. Per això baixen, i crec que continuaran descendint", confia. La taca en l'expedient són els robatoris violents en habitatges (18) i establiments comercials (18), que han augmentat en el període analitzat. "Quan parteixes de xifres molt baixes, és molt difícil millorar. Qualsevol fluctuació petita dispara molt el percentatge. En qualsevol cas, en el conjunt de dades de tot el municipi, els fets coneguts, l'indicador ha baixat un 7%", sintetitza sobre la valoració de la seguretat als carrers.
Durant la Junta de Seguretat, l'alcaldessa Yolanda Rivera va confirmar la previsió de fer créixer la plantilla de la Policia Local. Així, Leiva defensa la posició del Govern local, després d'anys en què el cos ha mantingut un volum de professionals similar. "És necessari i tenim un compromís amb el municipi: assolir la ràtio policial al nivell de la mitjana catalana. En els darrers anys, no vam tenir la possibilitat de créixer. Ara estem en 38 i aquest any incorporarem dos agents més, previstos al pressupost. Hem tingut dues vacants que també es cobriran", tanca. L'objectiu és inequívoc: mantenir Castellar com un dels llocs més segurs d'Espanya.