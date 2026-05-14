Veïns de la Creu Alta alerten del pas recurrent de vehicles en un carrer pacificat i reclamen més seguretat

"El carrer és per a vianants, però els cotxes hi continuen circulant. És un perill". Veïns del carrer Major de la Creu Alta, a l’altura de la plaça principal del barri, denuncien que tot i tractar-se d’un espai peatonalitzat des de fa més d’un any, els vehicles continuen circulant-hi amb freqüència. Segons explica el president de l’Associació de Veïns de la Creu Alta, Jaume Marco, el problema s’ha mantingut en el temps malgrat les queixes veïnals. “Tot i que aquest carrer ja no admet vehicles des de fa temps, els cotxes hi accedeixen perquè veuen l’Stop al final del camí i perquè les jardineres permeten el pas”, assenyala. Marco afegeix que la situació preocupa especialment per la presència de menors a la zona: “Els veïns estan neguitosos perquè creuen que pot passar alguna cosa. Els cotxes passen entre la façana i les terrasses, una zona perillosa; moltes tardes hi ha un munt d’infants jugant a pilota i només que passi un vehicle pot haver-hi un incident”. L’entitat veïnal assegura que la problemàtica ja es va traslladar a l’Ajuntament fa més de mig any.
Diversos residents coincideixen en aquesta percepció. Una veïna que viu a la zona explica que “hi ha conductors que entren sense adonar-se’n i quan volen fer mitja volta ho fan com poden, entre els vianants”. Un altre veí afegeix que “no és un fet puntual, passa sovint, sobretot a les tardes, quan hi ha més moviment de nens i terrasses plenes”. Un veí de més edat remarca que la circulació de vehicles és especialment problemàtica per a les persones amb mobilitat reduïda. “A nosaltres ens costa reaccionar ràpid. Si un cotxe gira o recul·la sense mirar és una situació perillosa i evitable”, denuncia.
Davant d’aquesta situació, el consistori ha detallat que ja s’han pres algunes mesures i que se’n preveuen de noves. Fonts municipals expliquen que fa unes setmanes es va reforçar la senyalització a l’accés pel carrer de Lluís Carreras amb la instal·lació d’un senyal de carrer sense sortida per a evitar que els conductors utilitzin la via com a drecera.
A més, l’Ajuntament ha avançat que properament es retirarà el senyal d’Stop situat sobre façana i es desplaçaran les jardineres per reforçar la percepció d’espai exclusiu per a vianants. “El carrer ja estava regulat amb senyalització de prohibit circular excepte guals i serveis, per tant no s’hauria de produir aquesta circulació”, apunten des del consistori. Malgrat aquestes mesures, alguns residents reclamen actuacions més contundents per garantir la seguretat en un espai que, recorden, és de prioritat per a vianants.