La Ludoteca de Castellar es trasllada a la plaça Major per obres de reforma

La Ludoteca Municipal de Castellar prestarà provisionalment el servei a l’Espai d’Atenció a la Diversitat Funcional, situat a la plaça Major, al costat del Casal de Gent Gran, amb motiu de l’inici de les obres de reforma de la seva seu habitual, al carrer de Sala Boadella. El canvi d’ubicació comporta el tancament del servei aquest dilluns i dimarts, dies en què es durà a terme el trasllat. L’activitat es reprendrà dimecres 6 de maig a la nova ubicació provisional, que es mantindrà mentre durin les obres. Des del consistori no es precisa el termini exacte.\r\n\r\nLa Ludoteca mantindrà els horaris habituals: de dilluns a divendres, de 17.00 a 19.30 h, i dissabtes, d’11.30 a 13.30 h. El grup de criança Som Tribu, que es troba cada divendres, també es traslladarà provisionalment a l’Espai d’Atenció a la Diversitat Funcional de la plaça Major.\r\n