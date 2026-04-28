"Cal millorar l'àrea de jocs, hi ha molts infants que hi pugen cada dia i poden prendre mal"

La plaça de Lluís Companys de Castellar és un dels indrets més concorreguts cada dia. La proximitat amb l'escola Bonavista fa que, cada tarda, a la sortida de les classes, desenes d'infants aprofitin l'espai per gaudir d'una estona en comunitat. L'entorn amable, però, fa temps que està sota la lupa per part de famílies que han traslladat la seva preocupació al Diari. "Cal millorar la plaça, cada dia hi ha molts infants que juguen en un mobiliari que té desperfectes", avisen.
La reivindicació fa temps que està sobre la taula. Ara, ha estat l'AFA del centre qui ha agafat la bandera, alçant la veu perquè la renovació de l'indret arribi com més aviat, millor. "Des de fa anys, famílies del Bonavista estem demanant que es posi al dia la plaça de Lluís Companys, i sempre toca esperar a l’any que ve...", lamenten. La situació ha estat compartida a les xarxes socials, on la comunitat educativa coincideix que és urgent una actuació en l'àrea de jocs, que presenten afectacions pròpies de l'ús i el pas dels anys.
Fonts municipals asseguren a aquest mitjà que el projecte de reforma de la plaça sortirà a licitació aquest pròxim mes de maig. "És una obra amb finançament previst en el PUOSC del 2029, però l'Ajuntament ha decidit avançar l'inici de les obres a aquest any perquè es considera que és una intervenció necessària que s'ha de prioritzar", asseguren. L'objectiu és fer-li una rentada de cara que garanteixi la seguretat de tots els usuaris. De moment, pares i infants esperen accions sobre el terreny. El neguit ha anat creixent en els últims temps i, manifesten, la paciència s'esgota. Si tot va segons el previst, s'esperen canvis aviat.
