Mojitos, concert amb espelmes i ioga nocturn al Puig de la Creu aquest mes de juny

El Puig de la Creu vol donar la benvinguda a l'estiu amb una programació impulsada per Arima Experiències plena de propostes. "Hem apostat per fer-hi coses diferents i innovadores", resumeix Clara Martí, responsable de l'organització en l'emplaçament. En total, tres cites marquen aquest mes de juny. La primera serà el 21, amb una sessió de ioga aprofitant el solstici. "Sempre ho fèiem a l'interior de la capella, però aquesta vegada ho farem al terrat, aprofitant la posta de sol. Després, els assistents es podran quedar a sopar", exposa.
El dia 26, al vespre, les espelmes il·luminaran l'indret per acompanyar el duet de corda que actuarà al cim. "És un estil semblant al Candlelight. No ho hem vist mai al Puig de la Creu. La capella quedarà il·luminada. Hi haurà un violinista i una violoncel·lista que tocaran en directe un repertori variat", detalla Martí. Quan acabi el concert, també hi haurà sopar amb vistes nocturnes del Vallès.
Finalment, per tancar la temporada, el 27 a la nit se celebrarà el 1r tast de mojitos. "Fins ara, s'havien fet gintònics. Però creiem que és un pla més estiuenc", apunta. Per fer les inscripcions a les activitats, cal enviar un correu a Arima Experiències o a través dels canals oberts a les xarxes socials.