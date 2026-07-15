La Ludwig Band, Els Catarres i Ginestà encapçalen la Festa Major de Castellar del Vallès

Castellar del Vallès ja ha presentat el programa de la Festa Major 2026, que se celebrarà de l'11 al 14 de setembre. Durant quatre dies, s'han programat una suma de 115 activitats repartides en concerts, cultura popular, activitats familiars, esport i propostes impulsades per les entitats locals. Gairebé set de cada deu, organitzades pel teixit associatiu del poble. La música tornarà a ser un dels grans atractius de la festa i grans noms del panorama català actual lideraran la celebració del municipi. Els principals concerts aniran a càrrec d'Els Catarres, que presentaran el seu darrer àlbum Paracaigudistes; La Ludwig Band, un dels grups del moment; Ginestà, immersos en la gira del nou disc Gira tot igual, però diferent; i Pastora, referent del pop electrònic que commemora els 25 anys de trajectòria.
També passaran per Castellar grups com Sexenni, els grups de versions Los Artistas Invitados i Cover Rangers, mentre que el tradicional concert i ball de Festa Major anirà a càrrec de l'Orquestra Selvatana. La programació musical es completarà amb la Festa Major by la UASA, les havaneres d'Els Cremats i diverses actuacions de formacions i entitats locals. De moment, però, encara no han fet públic el calendari i els horaris de cadascuna de les activitats, que es farà públic d'aquí a uns dies.
L'espai de Vilabarrakes concentrarà bona part de la programació nocturna, amb actuacions de Lòxias, Ypnosi, Naina, Maig, Markos i La Divand, a més de sessions de DJ. També s'hi tornaran a celebrar activitats ja consolidades com el Correlokals i la característica Cursa de Trastos, recuperada l'any passat després d'uns anys d'absència. La programació familiar, a part, inclourà el concert d'El Pony Menut, la proposta musical de la jove banda Metal Busters i una nova edició de l'Espai Aventura't, amb activitats lúdiques, esportives i artístiques per als infants. A aquestes iniciatives s'hi sumaran espectacles de carrer com Antipasti, que combina circ, humor i màgia, i ISLA, una proposta de teatre físic inspirada en la història de tres nàufrags.
La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat amb la quarta edició del Seguici Popular, que reunirà diverses entitats del municipi abans del pregó inaugural. Enguany, el tret de sortida oficial anirà a càrrec de les periodistes Eva Arderius i Cristina Herranz, acompanyades de l'actor David Olivares. També repetiran els carrers engalanats, amb cinc espais decorats per entitats locals, així com l'Street Market de Comerç Castellar, les cercaviles, les activitats esportives, les havaneres, els actes de les entitats culturals i el castell de focs que posarà punt final a la celebració.
Més enllà de la programació, la presentació també ha servit per donar a conèixer el cartell oficial de la Festa Major 2026, obra de Beatriz Hernández, i el nou mocador de la festa, que enguany incorpora els colors de la bandera de Castellar del Vallès i el lema "Fem Castellar, fem poble". El mocador, que en els darrers anys s'ha consolidat com un dels elements més identificatius de la celebració, es repartirà gratuïtament al punt d'informació de la plaça d'El Mirador durant els quatre dies de Festa Major.