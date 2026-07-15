ARA A PORTADA
-
Cultura i oci 31FAM, Nil Moliner, Macaco, Doctor Prats... Descobreix tot el cartell de Festa Major de Sabadell Guillem Plans Roca
-
Cultura i oci Aquest és el cartell de la Festa Major de Sabadell 2026, dissenyat per Abril Blanes G. P.
-
-
Sabadell Avís de calor extrema a Sabadell i el Vallès durant les pròximes hores Jan Cañadell Puigmartí
-
Diners Carlos Garriga: "El futur no s'espera; el continuarem construint des de Sabadell" Manel Camps
El Gran Germán, pregoner de la Festa Major de Sabadell 2026
Cultura i oci
El personatge mediàtic oferirà el tret de sortida de la celebració des del balcó de l'Ajunament