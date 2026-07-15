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El Gran Germán, pregoner de la Festa Major de Sabadell 2026

Cultura i oci

El personatge mediàtic oferirà el tret de sortida de la celebració des del balcó de l'Ajunament

  • El Gran Germán a la Festa Major de Sabadell amb la festa Flaix FM -
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 19:08
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 19:21

El Gran Germán serà el pregoner de Sabadell. "Yabadumba!" és molt probable que exclami, una mena de proclama festiva que ha convertit en segell personal. L'exparticipant de Gran Hermano, col·laborador de Flaixbac, personatge excèntric amb una llarga trajectòria per tota mena de places televisives i discoteques oferirà el tret de sortida de la Festa Major 2026, des del balcó de l'Ajuntament.

Serà a les 21h a la plaça de Sant Roc. La festa continuarà amb l'espectacle inaugural Cupido punxa aquesta nit, una producció plena de talent local per reivindicar "la necessitat de compartir la música perquè soni a tot arreu". La inauguració de la festa continuarà amb la cercavila de gegants i l'actuació del cantautor Roger Padrós. 

Ampliarem informació.

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