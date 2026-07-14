El cicle amb cafè i reflexió que alguns governants haurien prohibit

Diuen alguns historiadors que segles enrere hi havia governadors que prohibien el cafè perquè estimula la ment i reunia potencials dissidents entorn d’una taula. Khair Beg el 1511 i Carles II d’Anglaterra el 1675 ho van intentar, tot i que Els cicles El rebost dels clàssics i Un cafè amb..., que arrencaran el setembre vinent a Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya, haurien estat perseguits: de ben segur que faran rumiar a tothom i sens dubte es podrien considerar una conspiració, tot i que eminentment literària. La idea és ben senzilla: dos dies al mes, convidats d’interès, un tema concret i entrada lliure, amb cafè d’especialitat gratis per a tothom, gentilesa de l’empresa sabadellenca Cafès Pont.
A partir de setembre, començaran els dos cicles diferents, cadascun amb una sessió mensual, a la delegació del carrer Indústria. D’una banda, Un cafè amb..., en què es portaran “veus del present”, cadascuna amb un tema de conversa. Per ordre, des de setembre fins a juny de 2027: la periodista Raquel Sans, sobre l’Amèrica truimpista i la informació; l’escriptor Julià Guillamon, sobre la literatura del jo, arran del vessament cerebral de la seva parella, que va originar Travessar la riera; la farmacèutica i nutricionista Maria Real Capell, sobre la inflamació i les malalties autoimmunes; l’actriu Rosa Renom, sobre el teatre com a forma de vida; el metge Oriol Mitjà, sobre ciència i compromís social, a més de salut mental; la periodistaAgnès Marquès, sobre l’evolució del periodisme i els mitjans; la psicòloga Elena Puig Guitart, sobre viure amb més pau; l’enginyera informàtica Karina Gibert i Oliveras, sobre intel·ligència artificial; i el periodista i filòsof Josep Ramoneda, sobre la crisi contemporània de la democràcia i l’ascens del populisme.
Per altra banda, la delegació acollirà el cicle mensual El Rebost dels clàssics, sobre “aquells llibres que ens acompanyen tota la vida”, “obres que han travessat el temps i als quals podem tornar una vegada i una altra”. La primera sessió, a càrrec de Glòria Farrés, serà sobre “els pensadors solitaris” Michel de Montaigne i Jean-Jacques Rousseau, sota el nom Més val sol que mal acompanyat. El cincle continuarà amb El Cant dels Nibelungs i la Saga de Kormákr, amb Joan Dalmases i Inés García López. Altres ponents seran Joan Sellent, Jordi Vilaró, Roser Homar, Encarna Sant-Celoni, Montserrat Bacardí, Mireia Sopena, D. Sam Abrams, Eulàlia Ara, Sergi Grau i Joaquim Sala-Sanahuja. Els clàssics, editats per Adesiara, són d’autors d’aquí i d’allà: Tennessee Williams, Plutarc, Marie de Gournay, Isaac de Benserade, Cèlia Suñol, Maria Dolors Orriols, Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot, Henry James, Gaston Lerroux, Oscar Wilde, Procopi de Cesarea i André Breton.
A la presentació del cicle, hi van ser el regidor de cultura, Carles de la Rosa; la coordinadora del cicle, Montse Barderi; el president del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya, German Palacín; l’editor d’Adesiara Jordi Raventós i Raul Pont, president de Cafès Pont.