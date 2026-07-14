Sense aire condicionat al mercat dels Merinals: "Hem treballat a més de 30ºC durant setmanes”

Treballar a més de 30 graus s’ha convertit en el dia a dia dels pocs paradistes del Mercat dels Merinals que encara sobreviuen a l’equipament. Fa qüestió de dos mesos, segons asseguren paradistes afectades, que el sistema de climatització torna a estar avariat i “les reparacions provisionals no han resolt el problema”. Asseguren que alguns dies han arribat als 31 graus a l’interior de l’equipament i reclamen una solució definitiva. “La sensació és d’asfíxia, treballar així és un infern. No és només una qüestió d’incomoditat, també de salut”, lamenta Pili Montoya, propietària de la perruqueria.
Fonts municipals exposen que l’equip de climatització es va reparar recentment, però s’ha tornat a produir una avaria: “Divendres es va reparar però als pocs minuts va tornar a fallar. Els equips no generen aire fred, només ventilació”, apunten des del mercat. Fonts municipals expliquen que un l’equip de climatització de la planta baixa es va avariar “a causa del trencament d’una peça”, i defensen que “se’n va demanar la substitució amb la màxima celeritat possible”. Donaven l’avaria per subsanada, però s’ha produït una nova incidència que ha requerit una segona intervenció. “Estem a l’espera que arribi una peça nova”, asseguren fonts de l’Ajuntament de Sabadell.
Montoya sosté que els problemes amb la climatització no són nous: l’estiu passat ja van passar mesos sense aire condicionat i, després d’una reparació al setembre, “el sistema va tornar a fallar”. La mateixa preocupació comparteix Carmen Cuesta, propietària del bar del mercat. Explica que les elevades temperatures l’han obligada a renunciar a preparar dinars durant les últimes setmanes. “Fa dies que només puc fer entrepans. Cuinar aquí és insuportable i tampoc podem demanar als clients que es quedin a menjar amb aquesta calor”, assegura. Les conseqüències van més enllà del malestar de les persones que hi treballen. Montoya assegura que, en el seu cas, s’ha vist obligada fins i tot a traslladar alguns serveis a un local proper perquè moltes clientes, algunes d’edat avançada, no podien suportar la calor a la perruqueria. “No és digne haver d’atendre la gent en aquestes condicions”, afirma.
En total, al mercat només queden sis parades actives i les comerciants insisteixen que el que reclamen és una resposta ràpida i definitiva. Consideren que les actuacions fetes fins ara han estat “insuficients” per reparar les reiterades avaries del sistema de climatització i demanen que es renovi tot el sistema de climatització. Malgrat les dificultats, les paradistes també han volgut agrair la fidelitat dels veïns. “Molts clients continuen entrant al mercat malgrat les altes temperatures, els estem molt agraïts”.